Dia Mundial da Saúde Mental assinalou-se em Loulé com o Grupo Ciranda

O Grupo Ciranda assinalou o Dia Mundial da Saúde Mental no concelho de Loulé com 70 profissionais de diferentes áreas.

O auditório da Escola Secundária de Loulé foi o local escolhido para se assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental, num evento organizado pelo Grupo Ciranda, com o apoio do município, na passada segunda-feira, dia 10 de outubro.

A sessão contou com a presença de 70 profissionais de diferentes áreas, com destaque para a saúde, e a abertura de trabalhos esteve a cargo de Sónia Coelho, membro do Ciranda, da vice-presidente da autarquia, Ana Machado, da diretora da Escola Secundária de Loulé, Renata Afonso, representante da ACES Algarve Central, Paula Simãozinho e Carla Fernandes, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)

Seguiu-se a apresentação do painel «Saúde Mental Infanto-Juvenil: saúde e educação», moderado por Carla Fernandes do Grupo Ciranda, no qual participou Maria Esteves da DGEstE Algarve, Ilza Martins da área da saúde, e Alberto Guerreiro, psicólogo da autarquia.

Numa reflexão conjunta, foi considerado o panorama da saúde mental das crianças e jovens do concelho de Loulé, tendo em conta o passado, o presente e o futuro.

Os trabalhos encerraram com a metodologia World Café, na qual os participantes refletiram e deram o seu contributo para a definição de eventuais procedimentos a adotar numa situação de crise, em contexto escolar.

Com esta dinâmica, Loulé «pretendeu contribuir para o trabalho que a equipa do Ciranda tem vindo a desenvolver, com o objetivo de se criar um modelo de atuação para a intervenção em situações de crise no âmbito escolar», aponta a autarquia

Durante o encontro, os participantes tiveram também a oportunidade de apreciar alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos da Escola Secundária de Loulé, das turmas:

10º M e 10º O – Curso de Artes Visuais;

11º U – Curso de Técnico Auxiliar de Saúde;

12º H, 12º I – Curso Línguas e Humanidades;

12º Ud -Técnico de Design Gráfico, sob a temática da saúde mental.

O Grupo Ciranda, constituído por psicólogos das escolas, dos serviços de saúde e da Câmara, tem como filosofia desenvolver um plano de trabalho que vise a articulação interserviços nos três setores, no âmbito da saúde mental e intervenção psicoeducativa no concelho de Loulé.

Nas palavras do coletivo, «sozinhos podemos ir mais rápido, mas juntos chegaremos mais longe. É precisamente esta uma meta do nosso grupo, chegar o mais longe possível, através de uma metodologia participativa, integradora em prol de respostas mais eficazes e que vão ao encontro das necessidades, com vista à promoção da saúde mental e do bem-estar em contexto escolar e comunitário».

Da área da saúde, acompanharam esta sessão enfermeiros da equipa de saúde escolar; equipa responsável pela consulta médica do adolescente; Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil e Juvenil de Loulé; Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância; do Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco de Loulé; Equipa de Prevenção da Violência dos Adultos e da consulta de Psicologia do Adolescente e do Adulto.

Da parte da educação, marcaram presença os psicólogos das escolas, assistentes sociais e de intervenção comunitária; elementos das equipas da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; professores coordenadores de promoção e educação para a saúde e diretores das escolas.

Juntaram-se ainda a esta iniciativa, por parte do município, psicólogos do Programa de Apoio à Psicologia Escolar, da Unidade Operacional de Promoção da Saúde e da Unidade Operacional dos Direitos Sociais e ainda representantes da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Loulé.