Dia Mundial da Saúde Mental assinalado na EHT Portimão

A Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão (EHTP) assinalou o Dia Mundial da Saúde Mental com uma sessão de teatro.

Celebrando o Dia Mundial da Saúde Mental, a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, que detém o selo «Escola SaudávelMente» atribuído pela ordem dos Psicólogos pelas boas práticas relativas à manutenção da saúde mental dos membros da sua comunidade escolar, recebeu na quinta-feira, dia 12 de outubro, no seu auditório, o Grupo de Teatro Baal 17, que numa sessão de teatro-debate conduziu os alunos de 2.º ano da escola numa viagem interativa que acompanhou a história de três jovens e de Alberto, um adolescente que se debate com uma depressão.

Os alunos tiveram a oportunidade de «tentar ajudar Alberto a resolver o seu problema e deram a sua opinião acerca das várias situações apresentadas».

A peça de teatro insere-se no projeto «Cuida-te +» do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), que visa a promoção da saúde juvenil e dos estilos de vida saudável e que neste âmbito, organiza inúmeras sessões de sensibilização por ano, em diversas escolas do país.

De forma descomplexada e sensível foram abordadas várias questões da saúde mental, desde a depressão, passando pelo transtorno de pânico, ansiedade, stress e pelos medos e fobias, transmitindo a mensagem de que todos nós, em alguma fase da vida, nos podemos confrontar com um destes distúrbios.

«Salientando a necessidade de compreendermos os problemas dos outros como sendo os nossos próprios problemas, reforçou-se a ideia do papel preponderante que cada um de nós deve assumir na comunidade e da relevância da adoção de uma atitude empática em relação às questões dos que nos rodeiam, porque afinal, falar de saúde mental sem a estigmatizar é fundamental», considera a escola.