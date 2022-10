Daniela Meco, da Escola de Karate de Portimão, ganha bolsa da UAlg

Daniela Araújo Meco, atleta da Escola de Karate de Portimão, foi distinguida e premiada com uma bolsa de mérito desportivo da Universidade do Algarve (UAlg).

A atleta Daniela Araújo Meco, atleta da Escola de Karate de Portimão, foi no dia 19 de setembro, distinguida e premiada com uma bolsa de mérito desportivo pelo Reitor da Universidade do Algarve (UAlg), Paulo Águas.

Esta distinção e prémio deveu-se ao desempenho e resultado obtido no último campeonato nacional universitário de Karate, realizado em Faro no dia 30 de abril do presente ano, «onde os nossos atletas Daniela Meco e Afonso Jacinto representaram a UAlg, a região algarvia e a cidade de Portimão, tendo a atleta Daniela Meco arrecadado o 3º Lugar na categoria de Kumite Seniores Femininos <61Kg», segundo informa o treinador Tiago Paula.

«A Daniela é uma atleta da Escola de Karate de Portimão, natural e residente em Portimão. Atualmente deslocada para obter a licenciatura em design de comunicação em Faro. Este é mais um dos excelentes resultados obtidos pelos nossos atletas em representação da nossa cidade e da nossa região. No ano passado para além deste resultado no nacional universitário tivemos o privilégio de ter duas vice-campeãs nacionais de Karate e dois 3º lugares nacionais de karate arrecadados pelas atletas Portimonenses Alice Meco e Maria Leonor Pereira», acrescenta o técnico.

Além destes «excelentes resultados, frutos do trabalho árduo de toda a equipa técnica da Escola S. Karate Portimão – Associação, temos o prazer e o privilégio de partilhar e ensinar a arte assim como os valores do Karate a mais de 150 crianças, jovens, adultos e séniores nos concelhos de Portimão, Silves e Lagoa. A partir do próximo fim de semana estaremos presentes em várias competições desde os níveis mais baixos aos níveis mais altos de dificuldade, no qual esperamos que os nossos atletas compitam ao mais alto nível dignificando, como de resto sempre o fazem, os concelhos de onde são oriundos e a região do Algarve», conclui Tiago Paula, Sensei 1º Dan.