Cooperativa Contextos lança projeto INKEY em parceria com países europeus

Portugal, Espanha, Itália, Chipre e Grécia fazem parte do projeto INKEY, que pretende aumentar a empregabilidade dos jovens NEETs.

Os chamados NEETS (em inglês Not in Education, Employment, or Training) são cidadãos com idade compreendida entre os 15 e os 29 anos, que não estudam, não trabalham nem frequentam formação profissional, além de aumentar a qualidade e efetividade das ações de empoderamento das organizações e dos profissionais que trabalham com os jovens.

O primeiro resultado deste trabalho já está disponível online e pode ser consultado aqui.

Trata-se de um relatório, conduzido pela Cooperativa Contextos na região do Algarve, que identifica e analisa o status atual e as boas práticas na educação formal e não formal destes jovens. Neste estágio, foram realizadas entrevistas múltiplas, grupos focais com professores e formadores e, por fim, um estudo comparativo será publicado.

A próxima fase do projeto resultará em programas de aprendizagem, baseados em princípios de educação não formal e dinâmicas de gamification, para proporcionar mais oportunidades aos jovens NEETS.

O consórcio do projeto INKEY (Innovative Tools to promote KEY Competencies for Lifelong Learning) envolve as organizações Contextos (Portugal), FEMXA (Espanha), Lascò (Itália), CSI (Chipre) e KEAN (Grécia) e é financiado pelo programas Erasmus+ Ação-Chave 2, parcerias de cooperação no domínio da juventude.