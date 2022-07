Colégio Ti-Té de Portimão celebra 40 anos a educar gerações sob o lema «uma família para crianças, pais, educadores e funcionários».

O Colégio Ti-Té comemora, em 2022, 40 anos de existência em Portimão e é hoje a instituição de ensino e de educação escolar privada mais antiga do concelho onde, ao longo do seu percurso, sempre se destacou pelo rigor, dedicação, profissionalismo e inovação na construção do processo educativo, bem como pela relação de proximidade que fomenta todos os dias entre toda a comunidade educativa, assumindo como identidade e principal lema: «Somos uma Família».

Atualmente com 150 alunos dos quatro meses aos 10 anos, o Colégio Ti-Té desenvolve um projeto educativo onde a criança e a família são o foco do trabalho e dedicação de uma equipa de 40 profissionais, entre professores, educadores, terapeutas, assistentes operacionais, empenhados diariamente em apoiar e contribuir para o seu crescimento e felicidade.

Ao longo destes 40 anos passaram pelo Colégio Ti-Té mais de 4.000 crianças que hoje são jovens, adultos, profissionais nas diferentes áreas, cidadãos ativos, pais e mães que guardam de forma especial as suas aprendizagens e vivências.

Para assinalar os seus 40 anos o Colégio Ti-Té tem vindo a desenvolver várias atividades que envolvem alunos, famílias e a comunidade, como foi o caso da comemoração do Dia da Família, no dia 15 de maio, em que a «Família Ti-Té» se voltou a reunir, após um interregno de dois anos de pandemia, para uma manhã de convívio na Marina de Portimão, ponto de partida para um «passeio solidário» pelo passadiço da Praia da Rocha, de apoio à criança do Lar Bom Samaritano.

Esta efeméride é «um momento de celebração e de alegria vivido por toda a família Ti-Té uma ocasião especial para homenagear alguns daqueles que ao longo destes anos têm feito acontecer, partilharemos alegrias e tristezas, sucessos e dificuldades, num brinde ao presente e a um futuro de paz e harmonia».

Uma história de dedicação e profissionalismo

Fundado em janeiro de 1982, surgiu do sonho do casal Celeste Miranda e Laurentino Cabaço, ambos professores que, durante 20 anos, «construíram» o Colégio com amor e carinho, como se de um filho se tratasse, sempre com enorme dedicação e profissionalismo.

Em 2002, é passado o testemunho para a professora Maria Luiza Montez que, com as suas filhas Lurdes Montez e Helena Montez se comprometem a honrar este legado profissional e pessoal colocando-se ao serviço da comunidade.

Hoje a sua atual diretora pedagógica professora Lurdes Montez continua empenhada em fazer do colégio Ti-Té uma verdadeira família, onde a construção do processo educativo mobiliza todos os seus intervenientes: educadores, professores, alunos, funcionários e, essencialmente os pais, envolvendo-os na formação integral dos seus educandos.

Nos últimos 20 anos foram realizadas obras de renovação e ampliação dos espaços por forma a corresponder à melhoria das condições físicas dos espaços lúdicos e pedagógicas e também alargar a oferta educativa que atualmente inclui desde o berçário, ao 1º ciclo do ensino primário, passando pela creche e jardim e infância.

Educar de olhos postos no futuro e com uma atitude solidária

Desde a sua fundação o colégio sempre esteve na vanguarda do conhecimento, integrando o inglês, música, informática, educação física como disciplinas que integram o seu currículo, para além de um conjunto de atividades extracurriculares como o ballet, o yoga, piano, guitarra, futsal, «happy code» ou karaté.

Para a diretora Lurdes Montez, «existe o compromisso diário de, em união com a família, o Colégio participar na educação integral da criança que aqui encontra um espaço de partilha de emoções, de aprendizagem e gestão do eu».

O futuro passa por responder aos desafios de uma educação onde as tecnologias são o presente, tornando o processo ensino-aprendizagem mais ativo, através da instalação de écrans interativos nas salas de aula, sem esquecer a importância de promover cada vez mais os valores humanistas de solidariedade, da amizade e do respeito pelas diferenças.

Através do yoga e da meditação que irão passar a fazer parte integrante do currículo do Colégio Ti-Té, serão minimizados os sintomas de stress, ansiedade e concentração das crianças valorizando o seu bem-estar emocional.

Este ano, com o objetivo de sensibilizar as crianças, as famílias e a comunidade para a importância de um consumo sustentável da natureza, o projeto educativo tem como grande tema «Guardiões do Ambiente» e como subtema «Gota a Gota Sem Desperdiçar» com o desenvolvimento de trabalhos nos diferentes níveis de ensino.

Educar para o desenvolvimento é uma aposta do Colégio Ti-Té onde o voluntariado é cada vez mais vivenciado e partilhado por todos alunos unidos pelo desejo de ser diferente e, acima de tudo, de fazer a diferença na comunidade, procurando responder às inúmeras necessidades da comunidade educativa, e procurando simultaneamente formar crianças mais críticas, conscientes, interventivas e mais felizes por ajudarem o próximo.

Ao longo dos últimos anos têm sido várias as iniciativas dinamizadas, desde campanhas de solidariedade (recolha de bens alimentares, roupas, brinquedos) passando por atividades relacionadas com a proteção do ambiente, visitas a lares de idosos e ao hospital, caminhadas solidárias e colaboração com várias causas e instituições locais e nacionais.