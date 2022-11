Centros de Formação do Desporto Escolar celebraram 10 anos em Lagos

Lagos celebrou os 10 anos do Projeto Centros de Formação Desportiva do Desporto Escolar (CFDDE), com a presença do ministro da Educação, João Costa.

A fim de assinalar os 10 anos da criação do Projeto Centros de Formação Desportiva do Desporto Escolar (CFDDE), a Direção-Geral da Educação e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com apoio da Câmara Municipal de Lagos, promoveu, ontem, quarta-feira, dia 23 de novembro, em Lagos, a sessão protocolar e comemorativa, na qual esteve presente o ministro da Educação, João Costa.

Cerca de 260 pessoas estiveram presentes na cerimónia e tiveram a oportunidade de testemunhar as evidências sobre a elevada importância estratégica dos CFDDE que, ao longo do período da sua existência, têm assumido um papel vital na promoção da prática desportiva das modalidades abrangidas, bem como no contributo para a ativa e eficiente implementação de boas práticas de inclusão, valorização do ambiente e da sustentabilidade e para a promoção da coesão territorial e social.

O papel dos CFDDE foi destacado pelos diferentes oradores da sessão, com destaque para a intervenção do Ministro da Educação, que centrou o seu discurso nos impactos gerados por este projeto, a nível nacional e em diferentes domínios, desde o desenvolvimento desportivo, às aprendizagens motoras e cognitivas, passando pela aquisição de competências sociais e de cidadania e pela inclusão.

O ministro da Educação, João Costa, destacou ainda a importância dos CFDE no contributo dado para a promoção de oportunidades para todos e para o desenvolvimento ao nível da coesão territorial, traduzida no envolvimento de inúmeras escolas e entidades parceiras, como as autarquias, as federações desportivas e demais organizações locais e regionais.

Neste contexto, Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos, importante parceira deste evento, também salientou o trabalho desenvolvido pelos CFDE, centrando ainda a sua intervenção no papel que as autarquias têm assumido no apoio ao desenvolvimento desportivo e na relação positiva que tem sido desenvolvida entre a autarquia de Lagos e o Desporto Escolar.

A cerimónia contou ainda com a participação de Pedro Cunha, um dos pioneiros e impulsionadores deste projeto CFDDE, quando há 10 anos exercia as funções de subdiretor da Direção-geral da Educação, tendo sido convidado para apresentar uma comunicação sobre «CFDDE novas perspectivas para a Coesão territorial e Equidade social».

Esta sessão comemorativa teve a particularidade de incluir a assinatura de protocolos com cinco novos agrupamentos de escolas, que passaram a integrar a rede nacional dos CFDDE, a qual passa a contar com 78 centros nomeadamente, 64 de desportos náuticos (Vela, Remo, Canoagem e Surfing) e 14 não náuticos (Atletismo, Golfe e Natação).

Foram ainda distinguidas as entidades e organizações parceiras que mais contribuíram e colaboraram para o desenvolvimento deste projeto.

A seguir à sessão protocolar, as entidades convidadas tiveram a oportunidade de visitar as atividades dinamizadas pelos dois CFDDE de Lagos (AE Júlio Dantas, com vela e o AE Gil Eanes, com Surfing).

Para o município de Lagos, foi «um enorme prazer acolher a iniciativa de âmbito nacional, a qual reforça e valoriza o papel das práticas desportivas e vida ativa junto de crianças e jovens em idade formativa, alinhada com as atuais estratégias da autarquia no que toca ao desenvolvimento das áreas da Educação e do Desporto».