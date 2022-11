CCDR Algarve quer mais investimento em ciência e investigação

Investimento em Ciência e Conhecimento é essencial para a região considera a CCDR Algarve.

José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento (CCDR) do Algarve, esteve presente na cerimónia de atribuição de prémios aos investigadores que se distinguiram nos projetos de investigação clínica e translacional «José Mariano Gago» e «João Larguito», entregues ontem pelo ABC – Algarve Biomedical Center, em Faro.

Durante o discurso, o responsável voltou a sublinhar que o Algarve, para crescer e aumentar os níveis de desenvolvimento, tem de impulsionar a educação e formação, aumentar o investimento em investigação e inovação. E também na área da Saúde.

«A Estratégia Regional Algarve 2030 aprovada em Conselho Regional em setembro 2020 e a posição da região aquando da discussão pública da então proposta de Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) sinalizam e marcam a defesa do investimento na área da saúde do conhecimento e inovação, na ciência, na transferência de conhecimento para a sociedade e para as empresas», lembrou.

«De salientar ainda o trabalho conjunto desenvolvido pela Universidade do Algarve (UAlg), ABC e CCDR Algarve no âmbito do Algarve Active Ageing, que congrega mais de 70 parceiros da região, que permitiu em 2019 o reconhecimento pela Comissão Europeia, como sítio de referência ao nível europeu para o envelhecimento ativo e saudável, distinção reforçada no passado mês de outubro, com a revalidação do título, com a pontuação máxima de quatro estrelas», referiu aos presentes.

Ao longo da década 2010 – 2019, o investimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D) no Algarve «oscilou entre 0,41 por cento e 0,44 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) gerado na região. Em 2020 o investimento em I&D atingiu os 0,49 por cento do PIB gerado na região».

Em comparação, a nível nacional, o investimento em I&D «representa 1,64 por cento do PIB. Não dispondo ainda dos dados regionalizados de 2021, ainda assim sempre será evidente a importância do caminho e do sinal dado por estes prémios de investigação instituídos pelo ABC, com o apoio da UAlg e das famílias dos homenageados. Juntos, a partir do sistema científico e da universidade, com a transferência de conhecimento para as empresas, com o contributo da área da saúde, temos de colocar como ambição chegar a um investimento em I&D que atinja 1 por cento do PIB gerado na região até 2030.

Apolinário deixou ainda uma palavra também para a UAlg, na pessoa do reitor Paulo Águas, pela defesa consistente e contínua do Mestrado Integrado de Medicina (MIM), em articulação com a equipa dirigente, docentes, professores eméritos da Faculdade de Medicina e também o justo destaque para o constante apoio da parte dos municípios no quadro da CIM/ AMAL.

Por fim, saudou esta «excelente iniciativa bem próxima da data em que se assinalou o Dia Nacional da Cultura Científica, data instituída por José Mariano Gago para homenagear o professor Rómulo de Carvalho, nascido a 24 de novembro de 1906, professor de Física e Química, precursor da difusão da ciência e da cultura científica em Portugal», e também «João Larguito Claro, Medalha de Ouro do Ministério da Saúde, especialista em dermatologia, pioneiro da telemedicina no hospital do Algarve. Honrar o seu percurso científico na área da saúde é o propósito assumido da distinção destes prémios».

«Parabéns ao ABC por esta digna iniciativa. E o nosso obrigado pelo reconhecimento do papel da CCDR como entidade da administração pública desconcentrada comprometida em impulsionar o desenvolvimento regional no quadro da política de desenvolvimento económico e social do país», concluiu.

Uma palavra de agradecimento a Nuno Marques

A presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve saúda Nuno Marques, presidente do ABC-Algarve Medical Center, no dia em que decide passar o testemunho na direção desta entidade.

Responsável pelo ABC desde a sua criação, em 2016, «sob a sua direção esta entidade transformou-se numa referência nacional e internacional na investigação, contribuindo para a afirmação da Universidade do Algarve e da região, quer na investigação de doenças raras, na longevidade ativa, no trabalho incansável aquando da pandemia da COVID-19, no lançar de novos desafios às autarquias, Instituições Particulares de Solidariedade Socia (IPSS) e Misericórdias e às várias entidades na região», recorda José Apolinário

Toma agora a decisão de passar o testemunho ao Professor Pedro Castelo Branco, «a quem desejamos os maiores sucessos na nobre missão. A presidência da CCDR Algarve saúda o trabalho em prol da saúde e da investigação desenvolvido no seio do ABC, sublinhando a mais valia desta entidade, dos seus investigadores e docentes do curso de medicina para a qualificação da região do Algarve».