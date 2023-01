CCDR Algarve dá formação sobre Urbanismo Operativo

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) dá formação sobre «Urbanismo Operativo» a autarquias.

No âmbito da missão e atribuições da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve de apoio às autarquias locais será promovida uma ação de formação subordinada ao tema «Urbanismo Operativo – Operacionalização dos Planos Territoriais», ministrada pela professora Fernanda Paula Oliveira, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

A ação decorre nos próximos dias 17, 18 e 31 de janeiro e 1, 14 e 15 de fevereiro, em formato online.

Todas as sessões decorrerão entre as 9h30 e as 13h00, à exceção do dia 14 de fevereiro que decorrerá entre as 14h30 e as 18h00, num total de 21 horas de formação.

Na senda do trabalho colaborativo e em rede que a CCDR Algarve tem vindo a desenvolver, a presente ação de formação contará com a presença de autarcas, dirigentes e técnicos dos municípios algarvios e bem assim com a participação de dirigentes e trabalhadores em funções públicas da CCDR Algarve, contribuindo para o incremento das suas qualificações e reforço de competências.

Esta ação de formação visa dotar os participantes de conhecimentos sobre temáticas de profunda relevância concernentes às seguintes matérias:

1. Execução sistemática (programada) dos planos municipais (a parte da execução e indemnização do RJIGT – artigos 146º a 171º do RJIGT), incluindo:

Execução programada: âmbito de aplicação em planos municipais;

Unidades de execução como programação da execução;

O que são e o que não são as unidades de execução;

Procedimento de delimitação de unidades de execução;

Concretização de unidades de execução em especial as operações de reparcelamento urbano.

2. O regime económico e financeiro dos planos municipais (Cap. VI do RJIGT – artigos 172º a 183º do RJIGT), incluindo:

Redistribuição de benefícios e encargos / Mais-valias;

Mecanismos de perequação.

3. O fundo municipal de sustentabilidade ambiental e urbanística / valor do solo (artigo 68.º da Lei de Bases).

Esta ação é desenvolvida no âmbito do Programa de Capacitação e Formação dos Trabalhadores da Administração Pública – projeto «ALGARVE (em) FORMA», promovido pela CCDR Algarve e cofinanciado pelo Programa Operacional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020.