Católica Porto Business School e UAlg firmam parceria

A Católica Porto Business School (CPBS) e a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve (UAlg) celebraram um protocolo de parceria.

O objetivo é lançar a Pós-graduação de Gestão de Saúde – Edição Algarve, destinada em exclusivo a profissionais da área médica.

A Pós-Graduação Gestão na Saúde, ministrada em parceria com a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, exclusivamente destinada a profissionais da área médica, tem por objetivo capacitar os participantes com um profundo conhecimento do sector da saúde e, em paralelo, habilitar os mesmos para o exercício de funções diferenciadas nas áreas da gestão e administração de serviços de saúde, através da aprendizagem de métodos, técnicas e saber fundamentados na mais recente evidência científica, para que possam atingir um elevado desempenho ético-profissional e ganhos para o seu serviço ou organização.

A Pós-Graduação em Gestão na Saúde cumpre no seu plano curricular os itens exigidos pela Competência em Gestão dos Serviços de Saúde da Ordem dos Médicos, contando com o apoio da ACSS, APAH, DGS, Ordem dos Médicos, Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e o Grupo Hospital Particular do Algarve (HPA).

O documento foi assinado na segunda- feira, dia 11 de julho, por João Bacalhau, presidente do conselho de administração do Grupo HPA Saúde; Paulo Neves, vogal executivo do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA); Margarida França, diretora científica da Pós-graduação; Carlos Vieira, diretor executivo da CPBS e Efigénio da Luz Rebelo, diretor da Faculdade de Economia da UAlg.