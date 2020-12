Castro Marim oferece «Uma História Feliz da Vida» às suas crianças

Autora do livro fará sessões de apresentação com as crianças através da plataforma Zoom.

A Câmara Municipal de Castro Marim ofereceu hoje, às crianças do pré-escolar e 1º ciclo das escolas do concelho, o livro «Uma História Feliz da Vida», da autoria de Andreia Gomes Maciel e com ilustrações de Isa Silva.

Esta é uma obra que trabalha ações e emoções através de uma narrativa que viaja pelas tradições e raízes portuguesas, como o ciclo do pão, a tecelagem ou a cestaria, com a particularidade de compreender também um elemento tão presente e identificativo de Castro Marim – o Sal.

A entrega foi feita pela vice-presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Filomena Sintra, e pela equipa da Biblioteca Municipal de Castro Marim que, na impossibilidade de se reunir durante um longo período de tempo com as crianças, vai agora marcar a apresentação, realizada pela autora, via Zoom.

Esta foi a estratégia que a autarquia criou «para transformar aquilo que era o tradicional conto de Natal, oferecido a cada criança. Assim, as crianças têm o livro e terão oportunidade de interagir com a autora, que fará uma sessão por cada sala, dirigida às diferentes idades».

Segundo o município, «o grande desafio da quadra natalícia deste ano é precisamente, mesmo na distância, fazermo-nos sentir presentes e, por isso, numa iniciativa conjunta entre a autarquia, o Agrupamento de Escolas e o projeto CLDS 4G Castro Marim (COM) Vida (coordenado pela Associação Odiana), os alunos elaboraram postais natalícios que serão agora remetidos aos familiares que não se podem juntar nesta quadra».

Os cerca de 400 postais foram trabalhados em sala de aula com kits (materiais e vídeos explicativos) disponibilizados pela equipa da Biblioteca Municipal e do projeto «Castro Marim (COM)Vida» e foram hoje recolhidos para seguirem rumo aos seus destinos via CTT.

Estas são iniciativas que, nas palavras do executivo, «procuram, em tempos de pandemia, continuar a proporcionar momentos de união e de família, bem como promover comportamentos saudáveis e reforçar as tradições junto dos mais pequenos».