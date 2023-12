Carlos Neto abre ciclo «Educar para um melhor futuro» em Portimão

Carlos Neto abordará a importância de brincar na primeira sessão de 2024 do ciclo «Educar para um melhor futuro», em Portimão.

O professor catedrático Carlos Neto falará sobre «A importância do brincar» na primeira sessão de 2024 do ciclo «Educar para um melhor futuro», marcada para 10 de janeiro, a partir das 17h30, no pequeno auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

Este ciclo de sessões de caráter interventivo e preventivo é dinamizado pelo Município de Portimão e pretende facultar ferramentas de intervenção aos pais e encarregados de educação das crianças e jovens do pré-escolar ao 3.º ciclo, bem como aos técnicos especializados e docentes, através do debate de estratégias, práticas positivas e esclarecimento de dúvidas.

Sempre com participação gratuita, o ciclo prosseguirá em fevereiro com temas e datas a divulgar oportunamente, devendo as inscrições para esta sessão ser feitas até 9 de janeiro, aqui.

Carlos Alberto Ferreira Neto é professor catedrático na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, onde atualmente integra o Departamento de Desporto e Saúde e o Laboratório de Comportamento Motor.

O orador nesta primeira sessão de 2024 do ciclo «Educar para um melhor futuro» leciona as disciplinas de Desenvolvimento Motor nos diferentes cursos de licenciatura de Ciências do Desporto, da disciplina de Observação do Desenvolvimento Infantil na Licenciatura em Reabilitação Psicomotora e da Disciplina de Educação Física I no Mestrado em Ensino da Educação Física, sendo coordenador do Mestrado em Desenvolvimento da Criança.

Detentor de um vasto currículo profissional, Carlos Neto foi fundador da Sociedade de Educação Física e tem publicado vários trabalhos em revistas científicas, capítulos de livros, participando em diversos seminários, congressos e ações de formação sobre Educação Física e Desporto, desenvolvimento motor e ensino da educação física nos primeiros níveis de escolaridade.

As suas principais linhas de investigação situam-se no estudo do desenvolvimento de habilidades motoras e efeitos de situações de ensino, jogo e desenvolvimento da criança, rotinas de vida e independência de mobilidade em crianças e jovens e, ainda, ’bullying’ nos recreios escolares.

É autor dos livros «Jogo e Desenvolvimento da Criança», «Motricidade e Jogo na Infância», Tópicos em desenvolvimento na Infância e adolescência» e «Brincar em Cascais».