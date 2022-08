Câmara Municipal de Olhão volta a oferecer material escolar ao 1.º Ciclo

Entrega deverá ocorrer antes do início do ano letivo.

A Câmara Municipal de Olhão vai oferecer a todos os alunos do 1.º Ciclo os cadernos de atividades e um kit de material didático, no ano letivo 2022-2023, numa iniciativa que se repete para apoiar as famílias.

Este ano, e em parceria com a AmbiOlhão, este material será entregue dentro de uma mochila que será menos um item na lista de compras dos agregados familiares, ao mesmo tempo que espalha a mensagem da importância da poupança de água.

Outra novidade para o ano letivo que se avizinha será a oferta a todas as salas do 1.ª Ciclo de um «kit sala de aula», com materiais a serem usados pelos alunos.

A entrega do material deverá ocorrer antes do início do ano letivo, «para que tudo esteja a postos logo no primeiro dia de aulas», aponta o município olhanense.

A vereadora Elsa Parreira refere que «o investimento, na ordem dos 150 mil euros, visa dar continuidade à implementação por parte do município de medidas de política educativa que promovam uma efetiva igualdade de oportunidades ao acesso e sucesso escolares dos alunos».