Caloiros dinamizaram campanha «Zero Desper-dício» em Portimão

Alunos do ISMAT e do campus de Portimão da Universidade do Algarve (UAlg) participaram na atividade «Zero Desper-dício».

Foi no âmbito do programa de atividades da Recepção ao Caloiro, com a participação de mais de uma centena de estudantes, que a ação de voluntariado ambiental intitulada «Zero Desper-dício» decorreu. Durante dois dias os jovens dedicaram-se à entrega de baldes, sensibilizando a população da área-piloto do projeto de recolha seletiva de resíduos orgânicos para a importância de separarem os seus restos de comida.

A iniciativa dinamizada pelas associações académicas do Instituto Manuel Teixeira Gomes (ISMAT) e da Universidade do Algarve (UAlg), em parceria com a EMARP, contemplou duas ações de informação com vista à sensibilização dos jovens para a necessidade urgente de adotarem práticas sustentáveis que visem a redução, reutilização e reciclagem dos resíduos, com o grande objetivo de diminuir o volume de recursos enviados para o aterro sanitário.

Durante a realização da atividade, os estudantes assumiram o papel de agentes de sensibilização ambiental, promovendo ativamente o projeto-piloto que tem a finalidade de transformar restos de comida em fertilizante natural.

A realização desta atividade permitiu à EMARP partilhar valores fundamentais para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis e a elevada participação dos estudantes demonstrou o seu alinhamento com a causa da sustentabilidade, revelando uma excelente forma de iniciarem o seu percurso académico.