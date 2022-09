A Universidade do Algarve (UAlg) vai disponibilizar a plataforma MILAGE APRENDER+ ao município de Braga.

A Universidade do Algarve e a Câmara Municipal de Braga assinaram um protocolo de colaboração a nível técnico, científico e pedagógico, para implementar práticas pedagógicas inovadoras, recorrendo à plataforma MILAGE APRENDER+, desenvolvida na Universidade do Algarve.

Depois de um ano, que funcionou como «ano piloto» e/ou experiencial, o município de Braga renova agora por mais três anos a implementação deste projeto em dez agrupamentos de escolas do concelho.

MILAGE APRENDER+ é uma plataforma digital educativa, desenvolvida pela Universidade do Algarve, sob a coordenação de Mauro Figueiredo, docente do Instituto Superior de Engenharia, que tem como finalidade implementar uma prática pedagógica inovadora com as tecnologias móveis num modelo híbrido de aprendizagem.

Esta plataforma combina o analógico com o digital, potenciando a avaliação formativa; as aprendizagens ativas; o desenvolvimento de competências do século XXI; o sucesso escolar de todas as crianças e jovens; e a construção de uma comunidade de professores e alunos autores de recursos educativos MILAGE APRENDER+, assegurando um acesso gratuito, equitativo e de qualidade à educação.

O desenvolvimento da plataforma MILAGE APRENDER+ é apoiado pelo programa ERASMUS+ da União Europeia, com o projeto LEARN.