A Associação Académica da Universidade do Algarve organiza Conferência IDE para discutir temas da atualidade.

O Pelouro de Inovação, Desenvolvimento e Empreendedorismo, da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), vai promover a Conferência IDE (Inovação, Desenvolvimento e Empreendedorismo), no dia 25 de outubro, às 09h30, no complexo pedagógico 1.5 do Campos da Penha, em Faro.

A Conferência será promovida pela AAUAlg, uma associação de estudantes universitários que representa todos os estudantes inscritos na Universidade do Algarve.

O evento tem como finalidade proporcionar aos estudantes da Universidade do Algarve, momentos de discussão e reflexão sobre temáticas atuais, agregar estudantes universitários do Algarve e das universidades que constituem o Campus Sul, e também a integração e partilha de trabalhos entre colegas.

Durante a sua realização, estarão presentes Paulo Águas, Reitor da Universidade do Algarve, Ana Paula Canavarro, vice-Reitora para a Educação e Inovação Pedagógica da Universidade de Évora, José Vale, diretor de empreendedorismo e inovação do IAPMEI, José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, Custódio Moreno, diretor regional do Instituto Português do Deporto e Juventude (IPDJ) e Teresa Fiúza, vice-presidente da Portugal Ventures.

Ainda no segmento dos vários elementos que irão compor a Conferência, teremos como oradores, Fábio Zacarias, presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve, Paulo Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, Pedro Nuno Teixeira, secretário de Estado do Ensino Superior, entre outros.

Estão previstos três painéis: «O Futuro do Ensino Superior», «Inovação, Desenvolvimento, Empreendedorismo» e «Novos Modelos de Negócio e Atividades Económicas Alternativas».

As inscrições podem ser feitas online aqui.