Arquivo Municipal de Tavira ensina história local com novo jogo interativo

Ficheiros podem ser utilizados pelos professores nas aulas.

O Arquivo Municipal de Tavira criou um jogo interativo para difundir e revelar factos e personagens importantes da história local. Este passatempo, que recua 500 anos no tempo, destina-se sobretudo a crianças em idade escolar, embora qualquer pessoa com interesse possa experimentar.

A pensar nos professores, o Arquivo Municipal faculta alguns ficheiros de atividades que poderão ser trabalhados nas aulas. Os documentos incluem as referências das fontes documentais utilizadas e referenciadas.

Para os alunos do 1º Ciclo, os professores podem apoiar-se na «Sopa de letras – Descobrir Tavira», com dois níveis: um mais fácil e outro mais difícil.

Já os docentes de alunos a partir do 2º Ciclo e até ao Secundário, podem encontrar as «Palavras cruzadas – Descobrir Tavira», em dois ficheiros distintos: um sem as soluções e outro com as soluções.

Toda esta documentação está disponível no site da autarquia, aqui.