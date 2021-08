Anas El Arras é o novo CEO do futuro Algarve Tech Hub

Anas El Arras é o CEO do Algarve Tech Hub. Responsável acredita que a região pode vir a ser um dos principais ecossistemas de inovação do mundo.

Anas El Arras foi nomeado CEO do Algarve Tech Hub. O fundador e CEO da GrowIN Portugal aceitou o desafio de pôr em prática o plano estratégico deste organismo, que quer transformar o Algarve num dos principais ecossistemas para empresas da área da inovação a nível mundial.

O perfil empreendedor de Anas El Arras e o seu percurso internacional estiveram na base desta nomeação.

Além disso, o CEO, que nasceu em Marrocos, e já percorreu meio mundo numa carreira internacional com provas dadas, escolheu o Algarve para viver e trabalhar, sendo a prova viva do potencial que a região tem para atrair empresários e empreendedores de todo o mundo para aqui desenvolverem os seus projetos.

O novo CEO do Algarve Tech Hub diz estar «extremamente honrado e agradecido por este novo papel e também pela confiança e apoio de todos os stakeholders envolvidos. No meu ponto de vista, o Algarve tem tudo aquilo que é preciso para se transformar num dos principais ecossistemas de inovação no mundo. Estou empenhado em aplicar o meu conhecimento e a minha rede de contactos para atingir este objetivo partilhado para a região».

Miguel Fernandes, diretor da Algarve Evolution, uma associação empresarial sem fins lucrativos, e que reúne empresas de cariz tecnológico, algumas delas estrangeiras, vê em Anas El Arras «um exemplo daquilo que define o nosso ecossistema: dinâmico, acolhedor, multicultural e aberto a novas ideias e ao potencial de inovação».

Por seu lado, Francisco Serra, presidente da direcção da Algarve STP, considera que o novo CEO do Algarve Tech Hub vai trazer «muita experiência internacional, conhecimento profundo e liderança necessários para colocar em prática o plano estratégico para a região. Na Algarve STP daremos todo o apoio e estamos motivados para trabalhar em conjunto no desenvolvimento desta visão regional».

A Universidade do Algarve também vê com bons olhos a chegada de Anas El Arras ao cargo de CEO.

«Trabalhámos muito para chegar onde estamos hoje. Estamos entusiasmados para colocar esta nossa visão para a região em prática com medidas concretas, com a liderança do Anas», enaltece Hugo Barros, diretor do CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve.

O Algarve Tech Hub surge de uma visão conjunta de empresas tecnológicas, startups, autoridades locais, governo central e universidades para desenvolver no Algarve um ecossistema robusto na área das novas tecnologias, atraindo para a região stakeholders internacionais, talento tecnológico, investidores e nómadas digitais.