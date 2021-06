Ana Jorge, médica e antiga ministra da Saúde, foi eleita presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve (UAlg), no dia 28 de junho.

Personalidade de destaque a nível nacional, Ana Jorge dinamiza vários projetos ligados à saúde em diversas instituições.

Além de Ana Jorge, que passa a presidir, na nova composição foram cooptados os seguintes membros externos:

Amélia Santos (cofundadora e CEO da empresa Innuos Digital Music Players);

António Carlos Guerreiro Morgado André (Delegado Distrital da Ordem dos Engenheiros e gerente da empresa PROTECNA – consultores de engenharia);

Hélder Mota Filipe (professor associado da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, ex-presidente do Infarmed);

Hugo Vieira (vice-presidente da Direção Nacional da ANJE);

Isabel Maria Rodrigues Gonçalves (fundadora da empresa Hubel);

João Augusto Castel-Branco Goulão (diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências – SICAD);

Nuno Battaglia (presidente da Algarve Partners, grupo empresarial que criou a Congelagos);

Paulo Luís do Carmo Pinheiro (administrador da Parkalgar – Parques Tecnológicos e Desportivos, S.A.);

Tiago Magalhães (diretor de Bioinformática da multinacional Genuity Science).

O novo Conselho Geral deu posse aos membros externos cooptados, seguindo-se a eleição do novo presidente deste órgão.

Compete ao Conselho Geral eleger o seu presidente de entre as dez personalidades externas.

O Conselho Geral da UAlg é composto por 35 membros, que se distribuem da seguinte forma: 18 representantes dos professores e investigadores; seis representantes dos estudantes; um representante dos funcionários não docentes; e dez personalidades externas, de reconhecido mérito, não pertencentes à UAlg, com conhecimentos e experiência relevantes para a academia.

Os membros do Conselho Geral não representam grupos nem interesses setoriais e são independentes no exercício das suas funções.

De realçar que compete ao Conselho Geral a definição da estratégia de desenvolvimento da Instituição e a decisão sobre todos os aspetos decisivos relacionados com a gestão da Universidade, nomeadamente a eleição do Reitor.

Sobre Ana Maria Teodoro Jorge

Licenciada em Medicina pela Universidade de Lisboa, especialidade Pediatria.

Área de Intervenção profissional, social ou cultural: Ciências da Saúde.

Foi ministra da Saúde, entre 2008 e 2011, diretora do serviço de Pediatria no Hospital Garcia da Orta, docente na Escola Nacional de Saúde Publica e Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, direção do colégio de Pediatria da Ordem das Médicos e mais recentemente na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde esteve à frente da unidade de missão para os cuidados continuados do Hospital da Estrela da SCML. Já fez parte de variadas comissões de ética e conselhos gerais de outras Instituições de ensino superior e ligadas à saúde.