AMAL promove Plano de Formação supramunicipal

A Comunidade Intermunicipal do Algarve – AMAL viu aprovada uma candidatura na área da Formação, com um valor que ronda os 650 mil euros.

O projeto da AMAL – Municípios 2030 – tem por objetivos dar resposta às necessidades de capacitação dos trabalhadores das organizações autárquicas da região do Algarve, privilegiando intervenções formativas orientadas para a promoção da modernização administrativa e para o aumento da eficiência na prestação dos serviços públicos.

Pretende-se, assim, reforçar as competências de gestão, de processos de reorganização, reestruturação e inovação organizacional, de gestão, operação e utilização das TIC.

A ética no serviço público e a integração de novos quadros profissionais serão também contempladas.

O Aviso ALG-63-2020-34, aberto pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), visa a Prioridade de Investimento 11i – «Investimento na capacidade institucional e na eficiência das administrações e dos serviços públicos, a nível nacional, regional e local, tendo em vista a realização de reformas, uma melhor regulamentação e uma boa governação», incluída no Objetivo Temático 11 – «Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e da eficiência da administração pública», do Eixo 8 – «Reforçar a Capacitação Institucional das Entidades Regionais», do PO CRESC ALGARVE 2020, a apoiar com recurso ao Fundo Social Europeu (FSE).

A AMAL, enquanto promotora e formadora neste projeto «Municípios 2030», iniciou o processo a partir de um diagnóstico de necessidades formativas, entendido como o referencial de deteção de carências institucionais referentes a conhecimentos, comportamentos e competências.

Para desenhar este Plano de Formação foram consultados todos os municípios, foi efetuada uma análise documental a diversos documentos, nacionais e internacionais e foram feitas entrevistas a interlocutores privilegiados.

Esta candidatura abrange, assim, 10 áreas temáticas: Tecnologias de informação e comunicação; Igualdade e não discriminação; Educação; Ação Social; Saúde; Habitação; Transportes e mobilidade; Ética; Alterações Climáticas e Sustentabilidade.

O projeto tem uma duração de 24 meses (início de 2021 a dezembro de 2022), prevendo-se a realização de 88 cursos (76 de formação contínua e 12 ações de capacitação), num total de 345 ações de formação. Quanto ao volume de formação, estão previstas 91.280 horas, abrangendo cerca de 5.500 formandos da região.