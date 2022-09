Alunos e professores universitários aprenderam sobre «Interações Terra-Atmosfera-Oceano» na Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Durante uma semana, alunos e professores das áreas de Geologia, Meteorologia e Oceanografia, juntaram-se para atividades de formação avançada, que incluíram, além da apresentação sobre as áreas acima referidas, trabalhos de campo e mar que beneficiaram do excelente enquadramento natural proporcionado pela Ria Formosa nas proximidades daquela estação científica.

Segundo a responsável Teresa Drago, da Divisão de Geologia e Georecursos Marinhos, o Curso foi organizado pelo IPMA e pelo Instituto Dom Luiz (IDL)/ Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), com a colaboração das universidades e laboratórios associados, neste caso a Universidade de Lisboa (Departamento de Geologia, FCUL), Universidade de Évora (ICT, EaRSLab), Universidade de Coimbra (Dct.uc) e Universidade de Aveiro (Dfis, CESAM).

As atividades enquadraram-se no âmbito do projeto EDUCOAST (financiado pelos EEA Grants) que visa promover uma educação baseada na natureza na área das geociências marinhas e costeiras e do projeto CILIFO (financiado pelo Programa Interreg, Espanha – Portugal) que tem por objetivo o desenvolvimento e promoção da formação, sensibilização, investigação e, cooperação no combate aos incêndios florestais.

Este curso decorreu ainda nas instalações do Clube de Tavira e da Biblioteca Municipal de Tavira e beneficiou ainda do apoio do Centro de Ciência Viva de Tavira.

Estiveram presentes na sessão de abertura, o diretor do IDL, Pedro Miranda, o presidente do IPMA, Miguel Miranda e o vereador dos Assuntos Sociais, Desporto e Saúde, Eurico Palma (em representação da Câmara Municipal de Tavira).

Saiba mais sobre a Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aqui.