Alunos de VRSA voltam a «RespirArte» pela segunda vez

Vila Real de Santo António (VRSA) volta a «RespirArte» entre os dias 19 e 28 de abril, para uma segunda edição desta iniciativa.

A segunda edição desta iniciativa, lançada pelo município vila-realense, pretende o desenvolvimento de atividades que estimulem e reforcem os hábitos culturais e artísticos, oferecendo um leque de eventos diversificados.

O projeto «RespirArte» procura, desta forma, dar voz aos alunos e às suas aprendizagens, no âmbito das diferentes áreas disciplinares e curriculares, que, com o apoio dos seus professores, poderão divulgar à comunidade educativa e à comunidade em geral o que sabem e gostam de fazer.

«Trata-se de uma iniciativa muito relevante já que o município, em estreita colaboração com as escolas e os professores, tem a consciência do quanto é importante proporcionar a divulgação de boas práticas e exemplos da qualidade do desempenho dos alunos em contexto escolar», afirma Conceição Pires, vereadora da Câmara Municipal de VRSA com o pelouro da cultura.

«Esta segunda edição do projeto convida-nos a respirar a vida em todas as suas facetas: a humana, a ambiental, a artística, a apreciativa e, porque não, também, a exprimir um grito urgente à liberdade, à justiça humana, à paz, à natureza… os pilares que justificam a convivialidade humana na sua relação com o ambiente», prossegue.

O «RespirArte» abre-se igualmente à comunidade, sendo possível assistir, em espaços interiores e exteriores da cidade, a um leque de atividades que percorrerão muitas expressões artísticas como a dança, o teatro e a poesia, passando ainda pela pintura, pelo desenho, pela música, a escultura e o vídeo.

Esta segunda edição do «RespirArte» convida também os participantes a estabelecer uma ligação pessoal e interior com todas as formas de expressão artística, conciliando a dimensão estética com a dimensão ética, numa exaltação à arte e à vida.

«É pela arte que a nossa visão do mundo e da vida se torna mais compreensível e mais ampla, proporcionada pela criatividade e inteligência que nela se deposita. No mundo em que vivemos, nunca se tornou tão urgente recolocar a importância das expressões humanas e artísticas para evitar a extinção da humanidade e relembrar com veemência os valores humanos, tão intencional e dramaticamente esquecidos», remata Conceição Pires.

O projeto «RespirArte» nasceu da equipa de divisão da educação do município para as escolas do concelho de Vila Real de Santo António. A entrada em todas as iniciativas é livre.