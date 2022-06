Alunos de Olhão refletiram na Dinamarca sobre desperdício alimentar

Viagem no âmbito do projeto Erasmus+ «Happy, Healthy, Wise and Wealthy».

Uma comitiva de cinco alunos e duas professoras da Escola E. B. I/JI José Carlos da Maia (Agrupamento Professor Paula Nogueira), em Olhão, rumaram a Aalborg, na Dinamarca, entre os dias 28 de maio e 2 de junho, para refletirem sobre o desperdício alimentar e a importância de o reduzir.

Este projeto, que engloba cinco países europeus – Portugal, Espanha, República Checa, Dinamarca e Países Baixos – pretende sensibilizar os participantes para diversas questões ambientais, tais como a reciclagem, o desperdício alimentar, os gases nocivos, a importância das áreas verdes nos ambientes urbanos e a energia.

Nesta segunda mobilidade deste projeto dedicado à temática do desperdício alimentar, os participantes visitaram um centro de recolha e separação de desperdícios e um supermercado que comercializa produtos em aproximação de fim do prazo de validade ou danificados, tendo também confecionado uma refeição com produtos com prazo de validade expirado.

A próxima mobilidade está marcada para outubro, em Múrcia, Espanha, subordinada ao tema da importância das áreas verdes nas cidades.