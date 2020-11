Várias turmas da Escola Secundária Pinheiro e Rosa apresentaram iniciativas artísticas convidando a comunidade escolar a refletir sobre a violência que ainda se exerce contra as mulheres, hoje, dia 25 de novembro.

A partir do trágico número de 30 mulheres mortas às mãos dos seus companheiros, alunas do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde criaram uma instalação com 30 cadeiras, 20 objetos e a sugestão de 10 mandamentos de sobrevivência de uma vítima.

Cada cadeira, contém um objeto/mensagem que se pode tornar num sinal de alarme para todas as mulheres que podem ser subjugadas por um opressor.

Daí a criação de 10 mandamentos para lembrar a cada potencial vítima que é sempre possível dizer não.

As alunas do terceiro ano do mesmo curso irão construir uma exposição evocativa das marcas perenes na Mulher que sofre abusos.

A turma da opção de Teatro do 12º ano criou um momento teatral, que deu origem a um pequeno vídeo, onde as alunas elencam as várias dores habitadas pelas mulheres ao longo de gerações.

Um momento onde se mostra que «não tem de ser assim. No plano dramatúrgico a performance desenvolve-se em termos antitéticos ao nível do jogo corifeu/coro grego, tendo em atenção o cruzamento entre várias disciplinas artísticas», evocando remotamente trabalhos de Helena Almeida.

Também alguns alunos do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde do primeiro e segundo anos irão irromper inesperadamente por aulas do 10º ano e provocar os colegas com um momento teatral que retrata um abuso por parte de um dominador, ou uma dominadora.

O objetivo é quebrar o gelo para possibilitar o diálogo entre os alunos, no sentido de reconhecer os abusos e promover a alteração de comportamentos que possam evitar um final trágico.