Alunos de arte expõem nas montras do centro histórico de Portimão

Desde o passado dia 10 de dezembro e até 11 de janeiro, meia centena de lojas do comércio local de Portimão exibem uma exposição com 65 trabalhos dos alunos do Curso das Artes da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, no âmbito das atividades de animação urbana do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de Portimão.

À semelhança das exposições anteriores, que decorriam durante a Semana da Reabilitação Urbana de Portimão, e uma vez que a atual situação pandémica inviabilizou a realização da sexta edição desta iniciativa, durante o período festivo poderão ser apreciadas aguarelas e gravuras dos alunos das turmas 10º S, 11º K e 12º O daquele curso, sob as temáticas «Natureza Morta», «Autorretrato» e «Gravuras em linóleo».

A mostra, que desta forma dinamiza a ARU – Área de Reabilitação Urbana do centro histórico de Portimão, surge no seguimento de uma parceria estabelecida com as escolas do concelho, sob proposta dos professores do Curso das Artes da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, com orientação das professoras Telma Lança e Joana Brito.

Para além desta iniciativa, o município de Portimão preparou uma série de medidas para dinamizar o comércio local nesta época festiva, como a decoração dos espaços públicos da cidade com elementos natalícios, as quais serão divulgadas no seu conjunto muito em breve.