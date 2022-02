Alunos da UAlg estimulam população senior de Quarteira

Alunos da Universidade do Algarve (UAlg) desenvolvem atividades para a população maior de 50 anos de Quarteira.

«Tardes Ativas», «Uma Vida, Uma História» e «Cidadania Ativa e Responsável», são três workshops, resultantes do trabalho desenvolvido por quatro alunos da Licenciatura em Educação Social, da Universidade do Algarve, no âmbito do estágio por eles realizado, na Junta de Freguesia de Quarteira.

Os alunos/estagiários são orientados pela professora Cláudia Luísa, da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve e supervisionados pelo Gabinete Sociocultural, da Junta de Freguesia de Quarteira.

O projeto tem como objetivo principal, desenvolver ações para a população com mais de 50 anos, de forma a fomentar a aproximação à escrita criativa, a combater o isolamento, a criar relações interpessoais em grupo, a incentivar a participação coletiva e a promover a atividade cívica, lúdica e social.

Para Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, «o trabalho destes estagiários, focado na temática sénior, tem sido exemplar, proativo e muito criativo, e estas interações por meio de atividades, trazem bastantes benefícios para ambos”.

Afonso, Catarina, Filipa e Joana, são quatro os alunos responsáveis por estas atividades, que irão orientar estes criativos e inovadores workshops, sob a premissa de oferecer à comunidade uma variedade de atividades estimulantes e originais.

A participação nestes workshops, é totalmente gratuita, mas sujeita a uma prévia inscrição na Junta de Freguesia de Quarteira ou por telefone (289 315 235 e 919 993 104).