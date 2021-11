Alunos da Secundária Pinheiro e Rosa realizam «2ª ação» pela tolerância

Incluída na «Semana AEPROSA pelos Direitos Humanos», que se realiza na Escola Secundária Pinheiro e Rosa entre os dias 15 a 19 de novembro, um grupo de alunos, estudantes do Curso Profissional Técnico de Auxiliar de Saúde e Curso Profissional Técnico de Organização de Eventos, levou a cabo a iniciativa «2ª ação».

Esta iniciativa decorreu na quarta-feira, dia 10 de novembro, entre as 9h00 e as 12h00, sendo dinamizada por três grupos que se dividiram entre o Centro Distrital da Segurança Social – Faro, a Câmara Municipal de Faro e a baixa da cidade, dinamizada pelos estudantes do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa (AEPROSA).

«Os alunos entregaram cartas com um endereço que suscitava algo bonito e terno, mas que no seu interior continham relatos de pessoas que sofreram variados tipos de agressões, abusos, discriminação», explicam os responsáveis.

O mote desta ação foi «Quem vê caras não vê corações», e o objetivo passou por levar a pessoa que recebia a carta a refletir sobre o assunto. A «1ª ação» desta campanha foi a produção e realização do vídeo «Olá, eu sou uma pessoa!», cuja temática «também suscitou o debate e reflexão».

Já a decorrer desde ontem, dia 15 de novembro, a «Semana AEPROSA pelos Direitos Humanos» terá diversas atividades destinadas ao público mais jovem e abertas à comunidade em geral.

Além da inauguração da exposição «Welcome» na entrada da escola, a biblioteca também terá uma exposição sobre o Dia Internacional da Tolerância, bem como o átrio da escola.

O ponto alto do programa está marcado para amanhã, quarta-feira, dia 17, com o seminário «A tolerância é a harmonia na diferença», que conta com os convidados Sara Caetano (Alto Comissariado para as Migrações), Carlos Baía, (vereador do pelouro da Ação Social da Câmara Municipal de Faro), Anabela Afonso (chefe de divisão de promoção e dinamização Cultura da Direção Regional de Cultura do Algarve), Fábio Simão (presidente do MAPS e Associação XIS), André Lara Ramos (adjunto da direção do AEPROSA), Cláudio Garcia (Lusco Fusco), Sérgio Pedro (psicólogo do AEPROSA) e Dino D’Santiago (cantor).

A mediadora do seminário será Margarida Flores, (diretora do Instituto da Segurança Social no Algarve), estando ainda prevista a presença do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau e de várias outras personalidades.

Na quinta-feira, 18 de novembro, o dia será completamente dedicado à Rádio 100.PR e ao Podcast «Sempreaviar», com vários convidados que irão partilhar as suas experiências de vida relacionadas com o tema da semana, «Os Direitos Humanos».

Por fim, na sexta feira, dia 19, será possível assistir ao filme «O Sonho de Wadja», num projeto interdisciplinar com a semana da Filosofia a decorrer na mesma data.

O AEPROSA é um agrupamento que está integrado na Rede de Escolas Associadas da UNESCO, que tem como principal objetivo promover uma resposta educacional contra a discriminação e a violência a partir da cultura do respeito por todas as pessoas, sem distinção de cor, género, classe, orientação sexual, nacionalidade, etnia ou identidade religiosa.