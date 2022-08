Professores André Pereira Rodrigues e Luís de Almeida e Jesus desafiaram os alunos do Curso de Cozinha e Pastelaria, Maria Pristen, André Cardeira e Patrícia Silva, a participar no campeonato das profissões.

Os discentes «aceitaram com grande entusiasmo» e participaram no World Skills Portugal, na modalidade de Cozinha. É a primeira vez que o Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, Faro, tem alunos a participar num concurso desta amplitude, o que para os responsáveis «é sem duvida uma oportunidade fruto do trabalho e esforço que os professores tem dedicado».

O Worls Skills Portugal é uma competição dirigida a jovens entre os 17 e os 25 anos, que concluíram ou se encontram a frequentar um percurso de qualificação, em modalidades de educação e formação profissional, e visa demonstrar o nível individual de competências, rigor e domínio de técnicas e de ferramentas para o exercício da profissão a concurso.

A avaliação é feita através da realização de provas práticas com critérios exigentes e de acordo com prescrições técnicas estabelecidas, internacionalmente, por júris de peritos altamente qualificados.

A primeira fase do concurso, a pré-seleção, decorre no dia 26 de Setembro e será realizada na cozinha pedagógica da escola farense, sendo transmitida pelos canais próprios da organização do concurso.

Os alunos estão «entusiasmados com esta possibilidade» e consideram que «é uma grande oportunidade para conhecer colegas que também se encontram a estudar».

Para os discentes, será «uma oportunidade para aprender e trocar experiencias das suas formações em contexto de trabalho, bem como técnicas de cozinha. Apesar do nervosismo que é normal, o entusiasmo domina e acreditamos que será um momento único».