Alunos da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve participam em concurso interescolas de «olhos postos» em competição internacional.

São seis os alunos da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve que vão participar no Concurso Interescolas, competição promovida pelo Turismo de Portugal e que todos os anos reúne mais de uma centena de alunos oriundos das 12 escolas que compõem a rede daquela entidade.

Este ano o concurso decorre na Escola de Vila Real de Santo António nos dias 31 de maio e 1de junho mas as provas de Pastelaria e Cozinha terão lugar precisamente na Escola do Algarve, em Faro.

Além das condições existentes na escola que permitem a realização técnica destas provas, estará também salvaguardado o cumprimentos de todas as medidas de segurança para os participantes.

Os alunos da Escola do Algarve irão concorrer nas categorias Bar; Cozinheiro Vegetariano; Turismo; Alojamento Hoteleiro; Pasteleiro Júnior e Barista.

Beatriz Colaço, aluna do curso de gestão e Produção de Cozinha, a frequentar o segundo semestre, acredita que não será a sorte a ditar o seu desempenho e o resultado final.

«Não acredito em sorte, acredito em mérito. Estou bastante orgulhosa da confiança depositada em mim ao ser escolhida para representar a escola na categoria de cozinha vegetariana. Sempre quis seguir a área da cozinha devido a um gosto estranho de pôr as mãos na massa e fazer as pessoas felizes sem precisar de falar».

Os alunos vencedores em cada uma das 12 categorias em competição irão representar Portugal nos Concursos Europeu da Associação Europeia de Escolas de Hotelaria e Turismo que se realizam de 1 a 6 de Novembro em Tallin na Estónia.

A possibilidade de conquistar um bilhete para ir à Estónia mantem Alexandre Guerra, aluno de Gestão Hoteleira e Alojamento, também a frequentar o segundo semestre, acordado à noite.

«Gosto de pensar nas possibilidades, no que poderá acontecer, se vou passar para a próxima fase. Para já, vou mostrar o que valho, focar-me na experiência e nas memórias que vou trazer».

No total, serão cerca de 72 alunos oriundos de todo o país que estarão a prestar provas nesta edição 2021 do Concurso Interescolas do Turismo de Portugal.