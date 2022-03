Alunas e professores olhanenses visitaram a ilha de Gran Canaria

No âmbito de uma mobilidade do Projeto Erasmus+.

No âmbito da estratégia de internacionalização do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes (AEFFL), uma delegação do mesmo marcou presença na terceira mobilidade do Projeto Erasmus+ «Eco Life In Eco Environment for European Citizens», que decorreu em Santa Lucía de Tirajana, Vecindario, na ilha espanhola de Gran Canaria.

Juntamente com alunos e professores provenientes de Espanha, Grécia, Roménia e Turquia, as alunas e professores do AEFFL participaram ativamente em vários workshops temáticos que contribuíram para uma maior consciencialização para os problemas ambientais e para uma maior reflexão sobre os atos individuais que poderão atenuar problemas globais em matéria de ambiente.

Nesta mobilidade a Espanha, as alunas Beatriz Cava (10ºD), Carolina Campos (10ºA), Inês Martins (12ºB), e Joana Contreiras (10ºA), acompanhadas pelos professores Leonor Faustino e Óscar Ribeiro deram ainda a conhecer, além fronteiras, o concelho de Olhão e a região do Algarve, contactando também com a cultura espanhola.

A atividade permitiu ainda às alunas o desenvolvimento de competências de ciência cidadã e linguísticas ao nível da língua inglesa.