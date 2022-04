Aluna de Portimão finalista do concurso Maestro del Espresso Junior

Tawany Andrade é uma das finalistas portuguesas do concurso Maestro del Espresso Junior, organizado pela empresa italiana ILLycaffe e La Spaziale.

Aluna do terceiro ano do curso de Técnico(a) de Restaurante/ Bar da Escola de Hotelaria e Turismo (EHT) de Portimão, vai à final, que decorrerá em maio, em Barcelona, no Hotel Meridien.

Na primeira fase do concurso, que consistiu numa prova teórica, estiveram em competição 19 escolas portuguesas e 43 escolas espanholas, tendo sido apurados seis finalistas, cinco dos quais portugueses.

O concurso, cujo objetivo é difundir a cultura do café, destina-se aos alunos das escolas de hotelaria e turismo de Espanha e Portugal.

Na prova teórica são abordados aspetos relacionados com a cultura do café sendo necessário obter 80 por cento das respostas certas para concluir esta primeira etapa com sucesso.

Por outro lado, na prova prática, os finalistas terão o desafio de elaborar dois cafés expressos perfeitos e dois autênticos cappuccinos.

Os alunos terão de colocar a máquina e o moinho no ponto e ajustar os parâmetros necessários de tempo, volume e doses de café para preparar, elaborar, extrair e apresentar em 10 minutos os cafés expressos e os cappuccinos com a técnica de latte art, que consiste em criar desenhos com o café expresso e o creme de leite.