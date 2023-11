Alte: Escola Profissional Cândido Guerreiro acolheu projeto VIRAL

A Escola Profissional Cândido Guerreiro – Alte acolheu o projeto VIRAL no âmbito do ERASMUS+, de 24 a 26 de outubro.

A Escola Profissional Cândido Guerreiro – Alte, recebeu a LowCarbon – Fundación de la Comunitat Valenciana para una Economía Baja en Carbón de Espanha, o Instituto de Educación Secundaria Botànic Cavanilles de Espanha, a Associação Portuguesa de Educação Ambiental de Portugal e a Stichting Onderwijs Midden Limburg da Holanda, seus parceiros no projeto ERASMUS+ EnVIRonmental evALuation project method for secondary schools – VIRAL, de 24 a 26 de outubro.

O Projeto VIRAL tem como objetivo geral implementar nas escolas um projeto-piloto sobre educação ambiental, com um tema transversal a ser integrado nos currículos das escolas, e como objetivos específicos:

Testar práticas inovadoras que permitam permitir mudanças comportamentais permanentes para os alunos, pessoal docente e não docente;

Criar material de leitura sobre como transformar aspetos comportamentais pessoais e individuais no combate às alterações climáticas;

Melhorar o desenvolvimento profissional dos professores, dando-lhes ferramentas sobre como implementar projetos educacionais nas escolas relacionados com o ambiente;

Implementar, monitorizar e avaliar metodologias;

Utilizar de métodos de avaliação alternativos aos métodos de avaliação tradicional;

Promover competências a nível de valores, comportamento cívico e participação.

Durante a permanência na região, e sobre o tema da visita, «Desafios Ambientais para o século XXI: O que pode ser feito?», os 36 alunos, 11 professores e três técnicos dos três países envolvidos, tiveram oportunidade de visitar a aldeia de Alte e as instalações da Escola Profissional Cândido Guerreiro, assim como conhecer os diversos projetos que no âmbito da Educação Ambiental a mesma desenvolve.

Po exemplo, o das Hortas Escolares, o FertiAlte – Compostagem Aeróbica Comunitária, a construção de Tijolos Ecológicos a partir da reutilização de garrafas e garrafões de plástico, e participar em sessões de reflexão/debate sobre temas como o aumento do nível médio do mar; o aumento da temperatura global; a extinção de espécies e os episódios climáticos extremos.

Para um melhor conhecimento do território, realizaram o percurso pedestre «Trilho da Ribeira d´Alte», um trilho circular com cerca de três quilómetros (km), ao longo do qual tiveram oportunidade de conhecer/identificar a flora e a fauna local; realizaram atividades desportivas em Quarteira; com o apoio do Centro Ambiental de Loulé, desenvolveram uma atividade de anilhagem de aves na Paisagem Protegida Local da Fonte da Benémola; realizaram um passeio Pedestre na Ribeira do Cadoiço e, em Loulé, visitaram o Museu Municipal e os Banhos Islâmicos.

Ao longo dos três dias, tiveram oportunidade de mergulhar no azul do mar do Algarve, correr no areal, sentir o calor do sol e o cheiro a terra molhada, conhecer a serra e o litoral, visitar espaços comerciais no concelho, conhecer a gastronomia local, conviver, esteirar laços e esboçar atividades que, em conjunto irão realizar ao longo do desenvolvimento dos dois anos de duração do projeto.

No ano de 2024, no âmbito do Projeto, o Comité da Escola Profissional Cândido Guerreiro, constituído por 12 alunos e três professores, irão em mobilidade aos Países Baixos e a Espanha.