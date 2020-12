Algarve 2020 financia a 100 por cento retirada de amianto nas escolas

O Programa Operacional Algarve 2020 vai financiar, a 100 por cento, as obras de retirada de amianto em 31 escolas da região.

As obras são da responsabilidade dos municípios, a quem compete a responsabilidade da intervenção, na sequência da transferência de competências.

O governo prorrogou recentemente o prazo de apresentação de candidaturas até 30 de dezembro.

No Algarve, esta intervenção deverá abranger 31 escolas, com um investimento elegível total de cerca de 4,3 milhões de euros. São Brás de Alportel foi o primeiro município a avançar para o terreno, tendo tido já luz verde da Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional. As demais candidaturas estão em apreciação.

O Programa Operacional ALGARVE 2020, gerido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, tinha a 8 de dezembro um total de 87,17 por cento de taxa de compromisso e de 40,39 por cento de taxa de execução.