Albufeira implementa «Prato Sustentável» em várias escolas do concelho

Pacote garante uma refeição de base vegetal por semana.

O novo ano letivo vai arrancar em Albufeira com a implementação do programa «Prato Sustentável», iniciativa destinada a todos os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico do concelho, que tem por objetivo incentivar a prática de hábitos alimentares mais sustentáveis, com vista a reduzir a pegada ecológica.

Este projeto resulta de um protocolo celebrado no passado mês de junho entre o município de Albufeira e a Associação Vegetariana Portuguesa. Consiste na implementação de um pacote de medidas de sustentabilidade alimentar, que passa pela introdução, um dia por semana, de uma refeição de base vegetal para todos os alunos que usufruem das cantinas escolares sob a gestão da autarquia, sendo as leguminosas a principal fonte proteica.

O programa «Prato Sustentável» contempla, igualmente, a realização de formações práticas para capacitação das cozinheiras na confeção de refeições de base vegetal, bem como de workshops destinados a pais e encarregados de educação dos referidos níveis de ensino.

Os workshops irão realizar-se nos próximos dias 17 e 24 de setembro, na cantina escolar da Escola EB1 dos Caliços, organizados em três sessões que irão decorrer no dia 17 das 10h30 às 12h00, e no dia 24 das 10h30 às 12h00 e das 16h00 às 17h30.

Os interessados devem efetuar a sua inscrição até ao próximo dia 9 de setembro, nesta ligação.