Albufeira cria Linha para o Equilíbrio do Aluno e da Família (LEAF)

Chama-se LEAF – Linha para o Equilíbrio do Aluno e da Família, e é uma iniciativa da Câmara Municipal de Albufeira com o objetivo de apoiar aqueles que se encontram a passar por situações de maior dificuldade educativa, derivada da alteração da rotina familiar.

O município de Albufeira acaba de criar uma linha telefónica de apoio psicológico a jovens e respetivas famílias face à situação do ensino à distância.

A intenção é a de ser um suporte no sentido de manter e promover a saúde psicológica e emocional dos alunos e o bem-estar e equilíbrio das famílias.

A LEAF tem dois números (964 585 785 e 964 585 784) e está disponível entre as 10 e as 16 horas.

«Estamos conscientes de que a tarefa de ser pai e mãe, atualmente, representa uma tarefa hercúlea, pelo que o município, com recurso aos seus técnicos, criou esta linha para atenuar os efeitos desgastantes do confinamento com uma preocupação educativa no seio das famílias», refere o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo.

«Esta linha telefónica surge neste contexto. Após um primeiro confinamento, em que as famílias se debateram com inúmeros desafios, entre eles, o de manter o ensino à distância e ao mesmo tempo manter os seus filhos o mais estáveis possível, deparamo-nos novamente com esse cenário».

Quem liga para a LEAF será acolhido por psicólogos educacionais que, de acordo com a problemática em questão, poderão aconselhar ou realizar um apoio ao nível da área educacional, como por exemplo, em situações de dificuldade na manutenção das rotinas da casa, dependência excessiva das crianças face às tecnologias, perturbações do sono e ansiedade na gestão da vida doméstica e do estudo.

Estes técnicos estão dotados para fornecer uma melhor gestão do ensino em casa, aconselhar estratégias para apoiar os alunos a organizarem os estudos, a interpretarem corretamente as tarefas propostas pelos professores e a conhecer limites e abrangência no apoio que podem dar aos seus educandos.

Quando se justificar, os técnicos do município poderão encaminhar determinados casos para outras linhas de apoio.

Além deste recurso, a Divisão de Educação disponibiliza ainda um outro serviço de apoio ao ensino à distância, no que se refere à organização dos recursos materiais, como fotocópias, impressões, e outros.

Para usufruir deste apoio as famílias deverão entrar em contacto por telefone (289 599 615) ou email (fernanda.palma@cm-albufeira.pt).