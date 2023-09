Albufeira acolhe Feira das línguas e dos povos em mobilidade

O Parque do Ribeiro, em Albufeira, vai acolher a terceira edição da Feira das línguas e dos povos em mobilidade, dia 26 de setembro.

A Feira das línguas celebra o Dia Europeu das Línguas e a diversidade linguística e cultural como património comum da União Europeia.

A organização da edição de 2023, European Year of Skills é uma parceria entre o Europe Direct Algarve, hospedado na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em Faro, e o município de Albufeira.

A Feira vai realizar-se no dia 26 de setembro (Dia EUropeu das Línguas) no Parque do Ribeiro com o tema «Povos em mobilidade».

A mentoria é do Professor Manuel Célio Conceição, docente da Universidade do Algarve (UAlg) e presidente ex-ofício do Conselho Europeu das Línguas.

O evento conta com o apoio da Direção-Geral de Tradução da Comissão Europeia em Portugal e da DGESTE-DSRAL.

«Acreditamos que este evento, para além de grande valor pedagógico e lúdico, será também gerador de novas e boas parcerias, contribuindo para fortalecer os valores da União Europeia, entre os quais destacamos este ano, a inclusão», diz a organização.

O evento está aberto à participação de escolas (públicas, privadas, internacionais, de línguas), academia, municípios, consulados, associações culturais, associações de estrangeiros, associações e projetos que trabalhem a multiculturalidade e o multilinguismo ou a mobilidade juvenil, entre outros.

O Dia Europeu das Línguas é celebrado anualmente a 26 de setembro. Por toda a Europa, 800 milhões de Europeus dos 47 estados-membros do Conselho da Europa são encorajados a aprender mais línguas, em qualquer idade, dentro e fora da escola. O Conselho da Europa promove o plurilinguismo em todo o continente, com base na convicção de que a diversidade linguística é uma via para alcançar uma maior compreensão intercultural e um elemento-chave da riqueza do património cultural da Europa.

Programa 2023

A Feira das Línguas assinala o Dia Europeu das Línguas, celebrado anualmente a 26 de setembro em toda a União Europeia e coincide também com a celebração das Jornadas Europeias do Património e a Semana europeia do Desporto. É a festa dos valores europeus, sobretudo da diversidade, da inclusão, da solidariedade! Este ano a Feira das Línguas é acolhida pelo Município de Albufeira no Parque do Ribeiro a 26 de setembro entre as 10h e as 20h com um programa para todas as idades. Esta edição celebra os povos em mobilidade e o grande tema da inclusão.

Sendo 2023 o Ano EU das competências a Agência nacional ERASMUS + Juventude estará presente em Albufeira com a estrutura roadshow – informação e passatempos sobre as oportunidades que a UE oferece aos jovens entre os 16 e os 35 anos, no dia 25 de setembro, véspera do evento.

O programa final do evento resulta do envolvimento de todos os parceiros e inclui entre outras atividades: stands expositivos, uma exposição bibliográfica multilíngue, horas do conto em diversas línguas, leitura livre de trechos em outras línguas, speak speed connecting, bookTinder, apresentações em palco, Ler a Europa (apresentação de livros).

A abertura deste ano será marcada por um Desfile de Bandeiras pelas escolas EBS e ES de Albufeira. O percurso vai iniciar-se junto ao centro de saúde e terminará no palco da feira com um ato protocolar às 10h.

A tertúlia da edição deste ano: Línguas, mobilidades, inclusão e equidade, terá início às 17H no dia 26 de setembro – Dia Europeu das Línguas, junto ao palco da feira! Participam dois refugiados ucranianos, o cônsul honorário de Marrocos no Algarve, o representante da EAPN Portugal no Algarve, o presidente da CAP do Agrupamento de Escolas Albufeira Poente e a APEXA.

A moderação é do professor Célio Conceição.

A Exposição Bibliográfica Multilíngue é uma das atividades centrais da Feira das Línguas (este ano, D. Quixote) e é um convite a horas do conto, leituras coletivas, dramatização, atelier de desenho e escrita criativa.

A exposição vai ter itinerância, após a o dia 26, e ao longo de outubro – mês das Bibliotecas escolares, pelas bibliotecas/escolas do concelho de Albufeira.

Outras atividades

Haverá Passatempos online sobre a Europa e as suas línguas durante o mês de setembro (nas redes sociais Representação da CE em Portugal e no website do Dia Europeu das Línguas. Evento em linha dirigido às escolas de todo o país no dia 26 de setembro – das 10 às 12h00 da responsabilidade da Representação da CE em Portugal. Dia Europeu das Línguas em Portugal: «A Raia, as línguas da não fronteira».