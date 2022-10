A Águas do Algarve volta a apostar na educação ambiental nas escolas, desta vez com um teatro e um roadshow de atividades, inseridos no «Desafio da Água».

O projeto de educação ambiental da Águas do Algarve «Desafio da Água» entra no novo ano letivo com atividades direcionadas para as escolas, com o objetivo de incentivar as crianças a terem um pensamento coletivo no que toca à gestão dos recursos hídricos.

Depois do Torneio e do Dia na Praia da Gaivota, em Quarteira, em outubro a Águas do Algarve apresenta o jogo de tabuleiro «Quanto poupas».

Trata-se de um roadshow de atividades, inserido na temática «Água: o centro do meu ecossistema», que visa sensibilizar a comunidade escolar para os consumos hídricos, visíveis ou invisíveis, nas suas rotinas.

Além do jogo, o roadshow apresenta também uma peça de teatro infantil, «À Tona de Água», aos alunos do 1º ciclo, inspirada no conto natalício de Charles Dickens.

A Biblioteca Municipal de Faro acolhe a mesma encenação a 18 de outubro e dia 26 é a vez da Biblioteca Municipal de Alcoutim.

Além destes, a Águas do Algarve assegura que tanto o teatro como o roadshow de atividades vão passar por todos os 16 concelhos algarvios, sendo que, posteriormente, a peça ficará disponível online, para todos poderem assistir.

Para mais informações, basta consultar o sítio do «Desafio da Água».

Sinopse:

Com duração de 45 minutos, «À Tona de Água» dá a conhecer o Sr. Ezequiel, rico e abastado, rabugento e negligente, para quem a água não é um problema. No entanto, para a sua escriturária o recurso hídrico é um bem preciso que deve ser protegido a todo o custo.

Tal como no conto original de Charles Dickens, o Sr. Ezequiel também será visitado por espíritos: um que o leva ao passado, recordando-o o que aprendera sobre a gestão da água, e outro que o transporta até ao futuro, mostrando as consequências das suas ações no ambiente.

No final, já de regresso ao presente, o Sr. Ezequiel tem a oportunidade de tomar uma outra posição de forma a que aquele futuro não se torne realidade.