Águas do Algarve desafia alunos algarvios a serem «Guardiões da Água»

Águas do Algarve apresenta «Guardiões da Água», um novo desafio de Educação Ambiental para as escolas da região.

As alterações climáticas são uma realidade inegável e urgente que afeta comunidades em todo o mundo. Em resposta a esse desafio global, a Águas do Algarve está comprometida em liderar o caminho na nossa região, agindo localmente, investindo na educação ambiental como parte integrante da nossa estratégia de comunicação, contribuindo desta forma para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, até 2030.

A educação ambiental desempenha um papel fundamental na preparação dos jovens para compreenderem e enfrentarem os desafios ambientais que enfrentamos hoje.

Reconhecendo essa importância, a Águas do Algarve está empenhada no seu projeto Educativo, pelo que o Desafio da Água está de volta com novidades para todas as turmas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo de Ensino Básico das escolas algarvias, mas também com um passatempo para as turmas do Ensino Secundário.

O Projeto Educativo Desafio da Água, pretende marcar o início do ano letivo, neste mês que se celebra a água, arrancando com mais uma iniciativa desafiadora «Guardiões da Água».

Este é constituído por 2 ações que se complementam:

Dirigida aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo, os «Guardiões da Água» os alunos são desafiados a criarem as suas próprias histórias de banda desenhada em que a Clarinha o Salpico e as novas personagens, Polvo Pitágoras e a Lula Xapim, salvam o mundo, uma banda desenhada criada pela turma. Primeiro, deverão escolher uma das temáticas do projeto: Uso eficiente da água na escola, Poluição da água e do ambiente ou Saneamento. Depois, deverão criar as suas histórias e realizar as suas bandas-desenhadas, com apenas 4 páginas A4. As inscrições para participar no Desafio estarão abertas a partir de 1 de outubro, podendo ser feitas através de email (desafiodaagua@aguasdoalgarve.pt). Dirigida aos alunos do Ensino Secundário: o «Rap da Água», em que estes são convidados a desenvolver um rap ou quadra sobre a preservação da água e o saneamento.

A participação desta iniciativa exige a consulta do regulamento.

Haverá prémios para todos.

Além disso, haverá continuidade da revista do Projeto, que oferece conteúdos exclusivos e lúdico-pedagógicos para os alunos. E para mais diversão, o primeiro episódio da minissérie já está disponível online. O Desafio da Água proporciona uma experiência educativa e cativante, visando criar uma geração de cidadãos comprometidos com a preservação dos recursos hídricos.

Estamos convencidos de que, ao investir na educação ambiental dos jovens da nossa região, estamos a moldar um futuro mais sustentável e a fortalecer nossa comunidade. Acreditamos que todos podem fazer a diferença na luta contra as alterações climáticas.

Para obter mais informações sobre os nossos programas de educação ambiental ou para agendar visitas, entre em contato com a Águas do Algarve por email (comunicação.ada@adp.pt) ou visite o website da empresa.