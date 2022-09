Com o ano letivo a iniciar o Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa quis marcar esta data de uma forma única para toda a comunidade escolar.

O dia iniciou-se com uma reunião geral de professores onde estiveram presentes cerca de 280 professores no auditório do polo da Penha da Universidade do Algarve, na terça-feira, dia 6 de setembro.

De acordo com o Francisco Soares, diretor do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, o encontro «marca o voltar a uma normalidade desejado por todos já há muito tempo e é sem dúvida um privilégio e uma honra olhar para um anfiteatro cheio de colegas com o objetivo de continuar a fazer do nosso agrupamento uma escola humanista com resultados de excelência»

Foi também realçado alguns dos projetos do agrupamento e foi dado a conhecer o resultado da avaliação externa que o agrupamento foi alvo no ano letivo anterior, no qual o Agrupamento obteve «Muito Bom» em todos os parâmetros principais da avaliação. Pela primeira vez a sul do país, um agrupamento obtém tal avaliação.

Num espirito de marcar a diferença tendo em conta o mote «professores felizes, alunos de sucesso», Francisco Soares desafiou os colegas a participarem num sunset no Roftop do Hotel Eva Senses, festa que teve o patrocínio do Grupo Geão e Geão, que fez questão de oferecer um welcome drink «em honra de todos os anos de estreita articulação com o agrupamento, no acolhimento de estagiários na área técnica da Hotelaria e Restauração».

«Sem dúvida um dia diferente, uma forma diferente de marcar este início de ano lectivo que resultou de dois anos atípicos que todos sabemos que foram duros para muitos de nós», refere a direção do Agrupamento.

Francisco Soares deseja «a todos os colegas um ano cheio de realizações pessoais e profissionais, pois ele sabe que desta forma irá ter um agrupamento mais humanista com resultados de excelência».