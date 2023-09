AECs já têm data para iniciar nas escolas de Lagos

O início das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) nos agrupamentos de escolas de Lagos, começa a 18 de setembro.

O início das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) nos agrupamentos de escolas de Lagos, está marcado para segunda-feira, dia 18 de setembro, a data aprovada na última reunião do executivo municipal a par dos protocolos a estabelecer com as entidades parceiras.

No ano letivo de 2022-2023, cerca de 975 alunos de 1.º ciclo estavam inscritos nas AEC (um aumento de mais 60 crianças em relação ao ano letivo anterior), representando uma percentagem de 86,7 por cento da totalidade de alunos deste ciclo, com 66 técnicos especializados nas mais diversas áreas.

Para este ano letivo que está prestes a começar, será dada continuidade à exploração dos interesses, gostos e competências dos alunos ao nível da Música, Expressão Plástica, Ciências Experimentais, Atividade Física e Desportiva, mas também o Xadrez e Meditação.

Com a colaboração dos agrupamentos de escolas e entidades parceiras, o município pretende que neste ano a tónica esteja na promoção do brincar, ou seja, atividades e brincadeiras livres, mas orientadas, incentivando também à prática de jogos tradicionais.

Dado o sucesso do trabalho desenvolvido pelas entidades parceiras locais, o município volta a contar com a colaboração das seguintes entidades:

Andebol Clube Costa d’Oiro;

Associação de Reiki para Crianças e Jovens;

Associação Filatélica Numismática Gil Eanes;

Associação Grupo Coral de Lagos;

Associação Tempos Brilhantes;

Casa Benfica Lagos;

Centro Ciência Viva de Lagos;

Clube Desportivo da Escola Secundária Gil Eanes;

Clube Desportivo de Odiáxere;

Ginástica Clube de Lagos;

Olímpico Clube de Lagos;

Orquestra Ligeira de Lagos;

Roller Lagos Clube de Patinagem;

Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1.º de Maio;

A despesa prevista com as AEC para este ano letivo é de 311 185,80 €, destinada a honorários dos professores, material de desgaste e apoio logístico, correspondendo a um aumento de 44.268 euros em relação ao ano transato dado o aumento do valor a pagar a cada professor/técnico.