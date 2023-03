20 anos de Sociologia na UAlg comemoram-se a 20 de março

O curso de licenciatura em Sociologia da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve celebra 20 anos.

As comemorações vão ser assinaladas no dia 20 de março, com início às 10h00, no auditório da Faculdade de Economia, no campus de Gambelas.

A sessão de abertura contará com a presença do reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, e do diretor da Faculdade de Economia, Efigénio Rebelo.

Da parte da manhã, irão decorrer duas mesas redondas. A primeira dedicada ao tema «A licenciatura em Sociologia da Faculdade de Economia da UAlg: passado, presente e futuro» e a segunda sobre «Experiências Alumni» , que contará com a participação de antigas alunas deste curso.

Além da participação de vários docentes da UAlg, a partir das 14h00, Fernando Luís Machado, professor do Departamento de Sociologia do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e investigador do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) irá apresentar «A sociologia sob observação sociohistórica: elementos para uma agenda de pesquisa» .

Para as 14h50 está agendada a intervenção de Paulo Peixoto, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC) e presidente da Associação Portuguesa de Sociologia, centrada na temática « Ser sociólogo em Portugal no século XXI».

Na opinião de Ana Rita Cruz, docente do curso e membro da comissão organizadora das comemorações, «ao longo destes 20 anos a licenciatura em Sociologia contribuiu para a formação de cerca de 400 profissionais qualificados, que atuam em múltiplos sectores de atividades, desde o turismo à saúde, passando pela ação social, desenvolvimento local e regional, recursos humanos, jornalismo, entre outros. Profissionais preparados para atuar numa sociedade multicultural, promovendo a inclusão social e o respeito pela diferença» .

A Sociologia é uma ciência social que estuda uma vasta área de questões, desde a vida íntima até às dinâmicas sociais, como por exemplo a globalização.

Atualmente, os sociólogos são procurados para desempenharem inúmeras atividades, nomeadamente estudos de opinião e de mercado, intervenção social junto de populações desfavorecidas, avaliação de políticas públicas, planeamento e gestão do território, gestão de recursos humanos, cooperação para o desenvolvimento, entre outros».

O programa completo está disponível aqui.