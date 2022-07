Secretário de Estado da Economia visita estaleiros navais do Guadiana

João Neves conheceu projetos inovadores em destaque no concelho de VRSA e visitou investimentos em curso no setor da Economia do Mar.

O secretário de Estado da Economia, João Neves, visitou a empresa Nautiber – Estaleiros Navais do Guadiana, em Vila Real de Santo António, no âmbito do roteiro «Encontros para a Competitividade e Inovação» da região do Algarve.

A iniciativa foi organizada pela Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) e integrou um conjunto de reuniões com entidades e empresas, procurando dar a conhecer o tecido empresarial regional e fomentar sinergias entre os agentes públicos e privados.

A visita à Nautiber foi acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal de VRSA, Álvaro Araújo, pelo vice-presidente da autarquia, Ricardo Cipriano, e pelo sócio-gerente da Nautiber, Rui Roque.

Integraram ainda a comitiva o presidente da Agência Nacional para a Inovação (ANI), o presidente do COMPETE, o presidente do IAPMEI, a vice-presidente da CCDR Algarve e o presidente do NERA.

Durante a jornada de trabalho, o autarca vila-realense, Álvaro Araújo, apresentou ao Secretário de Estado da Economia os investimentos privados que estão em curso no concelho, relacionados com a Economia do Mar, designadamente na área da aquicultura, da indústria conserveira e da construção e reparação naval.

Por outro lado, foi colocada em evidência a importância estratégica que o município está a imprimir neste setor, em conjunto com stakeholders e empresários locais, para levar por diante os projetos de criação do Centro Tecnológico Industrial – Pólo de Formação para a Construção e Reparação Naval, bem como a criação de Pólo de Inovação Digital.

Foi igualmente destacada a resposta proativa que o município de VRSA tem dado às linhas de apoio promovidas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), nomeadamente a Estratégia Local de Habitação, que será agora apresentada no âmbito do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, para um investimento total de 100 milhões de euros.

Ainda na linha das boas práticas, foi também apresentado ao secretário de Estado o projeto de candidatura do Centro Comercial a Céu Aberto de VRSA à medida «Bairros Digitais», com vista a potenciar a transição digital das empresas locais, num investimento total de aproximadamente 1,8 milhões de euros.