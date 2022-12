Preços do gás e da luz em Portugal com aumento de 10% e redução de 1%

As oscilações nos preços do gás e da luz estão entre as preocupações centrais dos consumidores portugueses, mas há boas notícias.

As oscilações nos preços do gás e da luz encontram-se entre as preocupações centrais dos consumidores portugueses, mas existem boas notícias vindas de um relatório recentemente divulgado pelo Eurostat.

Em novembro de 2022, registou-se um aumento de 10% no preço do gás e uma diminuição de 1% no preço da luz em Portugal.

Em território nacional, 100 kWh de luz têm um preço médio superior a €25 face aos €22 registados no primeiro semestre de 2021.

Contudo, o custo é bastante inferior àquele registado em países como a Dinamarca (€45 por 100 kWh), a Bélgica (€33 por 100 kWh), a Alemanha (€32 por 100 kWh), ou a Itália (€31 por 100 kWh).

No lado oposto do espectro encontram-se países como a Bulgária (€11 por 100 kWh), a Hungria (€9,5 por 100 kWh), e os Países Baixos (cerca de €6 por 100 kWh).

No que toca ao preço do gás natural, a situação é bastante diferente. A crise energética que se faz sentir desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia continua a fazer-se sentir.

Segundo a Eurostat, apenas um país da União Europeia, a Hungria, registou uma ligeira descida do preço do gás, na ordem dos 0,5%.

No sentido contrário, três outros estados-membros contabilizaram uma subida superior a 100%. São os casos da Bulgária (108%), da Lituânia (110%), e da Estónia (154%).

Como poupar no consumo de gás e eletricidade

Portugal é um dos 13 países da União Europeia com a eletricidade mais cara e, ainda que se encontre entre os 10 estados-membros com o gás mais barato, continua a ser um dos países europeus com pior relação entre o custo de vida e o salário mínimo.

Assim, é importante seguir algumas dicas de redução de consumo para poupar nas faturas da luz e gás natural: