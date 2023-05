Portugal 2030 tem 10 milhões de incentivos para empresas do Algarve

Primeiros avisos dos Sistemas de Incentivos do Portugal 2030 disponibilizam 10 milhões para projetos inovadores de PME no Algarve.

Foram lançados os primeiros avisos dos Sistemas de Incentivos do Portugal 2030 que visam o apoio à inovação produtiva de Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME).

No total são 10 milhões de euros para projetos de investimento no Algarve que contribuam para a melhoria das capacidades produtivas das PME e para o desenvolvimento de soluções inovadoras, digitais e sustentáveis, sobretudo baseadas nos resultados de Investigação e Desenvolvimento (I&D) e no aumento do emprego qualificado.

Pretende-se estimular o investimento empresarial de natureza inovadora, promovendo a alteração do perfil de especialização da economia e o reforço da sua competitividade externa, através da diferenciação, diversificação e inovação.

Os investimentos a apoiar devem visar a produção de novos bens e serviços, ou melhorias significativas da produção atual, através da transferência e aplicação de conhecimento.

Em alternativa ou complementarmente, podem também visar a adoção de novos, ou significativamente melhorados, processos ou métodos de fabrico, de logística e distribuição, organizacionais ou de marketing.

Os projetos devem contemplar um montante de investimento entre os 250 mil euros e 25 milhões de euros, e a taxa de apoio pode ir até 40 por cento do custo elegível, não reembolsável.

Podem ser apoiados, por exemplo, ativos corpóreos, incluindo a aquisição de máquinas e equipamentos, desde que diretamente relacionados com o projeto de inovação da empresa.

O período de candidaturas estende-se até 15 de dezembro de 2023, distribuído por quatro fases.

As PME interessadas podem consultar os Avisos no Portal do Portugal 2030 e nos sites dos seis Programas financiadores, e submeter as suas candidaturas no Balcão dos Fundos, através do formulário disponível em aqui.