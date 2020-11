Ordem dos Economistas e RTA debatem «Futuro do Turismo no Algarve»

Moderação do debate estará a cargo da jornalista Patrícia Manguito.

A Ordem dos Economistas organiza no dia 4 de dezembro, sexta-feira, às 19h00, em conjunto com a Região de Turismo do Algarve (RTA), um debate subordinado ao tema «O Futuro do Turismo no Algarve».

Atendendo à situação sanitária, a iniciativa, que tem uma duração de 60 minutos, será unicamente transmitida online, aqui.

A moderação estará a cargo de Patrícia Manguito (jornalista da TVI) e usarão da palavra João Fernandes, presidente da RTA e Reinaldo Teixeira, administrador da Garvetur e membro da Ordem dos Economistas.