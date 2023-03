McDonald’s Portugal tem 500 vagas de emprego no Algarve

A McDonald’s está a recrutar para os restaurantes na região do Algarve. O salário de entrada é de 800 euros/mês.

A McDonald’s está a recrutar para os restaurantes na região do Algarve. O salário de entrada é de 800 euros/mês, ao qual se soma um conjunto de benefícios, incluindo seguro de saúde, e prémios que reconhecem a contribuição dos colaboradores para o sucesso da empresa. A marca procura candidatos que integrem as equipas dos restaurantes, oferecendo um ambiente amigável, inclusivo e flexível, assim como pessoas com alguma formação ou experiência prévia na área, que estão a construir um percurso profissional e ambicionam a oportunidade de gerir o seu próprio restaurante e equipas.

Com 195 restaurantes distribuídos de norte a sul do país e Ilhas, a McDonald’s Portugal emprega hoje 10.000 pessoas

. No Algarve, pretende-se recrutar cerca de 500 novos colaboradores, reforçando as equipas dos restaurantes para diferentes funções: Operador/a, Relações-Públicas, Treinador/a, Assistente de Gerência, de Marketing ou Administrativo/a, Sub-gerente e Gerente.

O bom ambiente de trabalho, o Centro de Formação próprio, a flexibilidade de horários e conciliação entre emprego e vida pessoal, e as oportunidades de progressão na carreira são algumas das vantagens oferecidas pela McDonald’s.

Recentemente, a marca lançou o programa «McCuida de Mim». Destinado a todos os colaboradores do país, este programa de bem-estar reúne diferentes iniciativas sob quatro grandes áreas: bem-estar físico, que inclui parcerias com ginásios e incentivo à prática de desporto; bem-estar emocional, com formações e webinars sobre gestão de stress e saúde mental; bem-estar financeiro, com sessões sobre gestão financeira e parcerias com entidades em diversos setores; e bem-estar social, com iniciativas que celebram a diversidade de culturas e nacionalidades nos restaurantes da McDonald’s em Portugal.

Este programa foi lançado a partir do Workplace, a plataforma online de comunicação interna, e uma das ferramentas da marca que contribui para aproximar as diversas equipas dos restaurantes, pela partilha de experiências e reforço do sentimento de pertença, mas também através de conteúdos de entretenimento e de formação.

O investimento nas pessoas que iniciam ou constroem carreira com a McDonald’s está também patente no apoio que a marca dá ao desenvolvimento pessoal e profissional de cada um.

Com um elevado número de colaboradores com menos de 25 anos, a McDonald’s apoia a continuação dos estudos no Ensino Superior através do projeto UP – Programa Nacional de Bolsas de Estudo, e a partir do qual são atribuídas anualmente cerca de 200 Bolsas.

A par deste programa, a marca aposta também na formação contínua e especializada das equipas de restaurante e no Centro de Formação próprio da empresa, proporcionando a aquisição de competências técnicas e comportamentais valorizadas no mercado de trabalho.

A McDonald’s tem um histórico consolidado de progressão de carreira: são hoje mais de 90 por cento os Gerentes que iniciaram a sua carreira como Operadores, além de 50 por cento dos colaboradores da Sede da empresa terem começado o seu percurso profissional nos restaurantes.

Em 2023 os salários da totalidade das funções dos restaurantes McDonald’s em Portugal aumentaram em média 7 por cento face a 2022, ano em que a McDonald’s já tinha aumentado em 11 por cento os salários de forma transversal a todas as categorias profissionais da estrutura da empresa.

A presente vaga de recrutamento é acompanhada por uma campanha de comunicação da marca, que arrancou a 14 de março em multiplataforma.

As candidaturas podem ser feitas aqui.