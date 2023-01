Como contornar a subida de preço dos combustíveis

Com o aumento dos preços dos combustíveis em todo o mundo, é cada vez mais importante adotar medidas para conduzir de forma eficiente e poupar combustível.

Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), algumas dicas inteligentes podem ajudar a reduzir o consumo de combustível em até 12%. Saiba quais são e coloque-as em prática na medida do possível.

Conduzir suavemente

Mudanças bruscas de velocidade, tais como aceleração rápida ou travagem brusca, aumentam significativamente o consumo de combustível. Portanto, é importante adotar uma condução suave e fazer transições suaves.

Mantenha as mudanças baixas nos primeiros segundos de condução e, sempre que possível, utilize mudanças altas na transmissão. É aconselhável mudar de velocidade antes das 2.500 rotações por minuto (RPM). Rotações mais altas significam um maior consumo de combustível.

Aproveitar descontos e promoções

Além de adotar medidas de condução eficiente, é importante estar sempre atento a descontos e promoções disponíveis no mercado. Muitas empresas de combustíveis oferecem descontos, programas de fidelidade, entre outras oportunidades de poupança.

O portal Gasogenio é um bom ponto de partida para estar a par dessas oportunidades.

Desligar o motor em paragens mais prolongadas

Mantendo o motor ligado quando o veículo está parado, ocorre um aumento no consumo de combustível devido ao aquecimento do motor. Portanto, é recomendável desligar o motor quando se está parado por períodos prolongados, como em semáforos, por exemplo.

Travar com o motor

Sempre que possível, é recomendável que trave com o motor, ou seja, ao retirar o pé do acelerador, é possível aproveitar a contrapressão da caixa de velocidades sobre o motor antes de acionar o pedal do travão. Dessa forma, os travões são acionados progressivamente sem depender do combustível, resultando na redução do consumo. Para tal, é necessário antecipar a necessidade de travar e estar atento à distância de segurança.

Manter uma velocidade constante

Mudanças de velocidade afetam significativamente o consumo de combustível, portanto, é recomendável manter uma velocidade constante sempre que as condições de trânsito e da estrada permitirem. A condução a 10 km/h abaixo do limite de velocidade é recomendada como medida para economizar combustível. De fato, foi comprovado que diminuir a velocidade para 110 km/h em autoestradas pode poupar até 11% de consumo de combustível.

Ligar o ar condicionado ou manter as janelas abertas?

O uso do ar condicionado é um fator que contribui para o aumento do consumo de combustível. Por outro lado, abrir as janelas em altas velocidades gera um efeito de arrasto, tornando o veículo mais lento e faz com que o motor trabalhe mais.

É recomendável utilizar o modo automático do ar condicionado, para que o compressor ligue somente quando necessário. Se as condições climáticas permitirem, é aconselhável abrir as janelas em velocidades baixas e utilizar o ar condicionado em velocidades mais altas.

Verificar a pressão dos pneus

Manter a pressão dos pneus correta é importante tanto para poupar combustível quanto para aumentar a vida útil dos pneus. É recomendável verificar a pressão dos pneus regularmente seguindo as recomendações do fabricante do veículo.

A condução eficiente é fundamental para poupar combustível e dinheiro. Seguindo essas dicas, é possível reduzir o consumo de combustível e economizar dinheiro no posto de abastecimento.