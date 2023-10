Arrow Global prevê investir mais de 500 milhões em Vilamoura World

Vilamoura World anuncia relançamento histórico, seis décadas após o seu início, pelo Fundo Arrow Global, com mais de 500 milhões.

Vilamoura tem sido, há muito tempo, um destino de referência no Algarve, formando o ponto ocidental do popular Triangulo Dourado. Hoje, a história de Vilamoura volta a escrever-se, com o anúncio da visão de futuro para este destino.

Importa relembrar que Vilamoura nasceu da Herdade do Morgado, uma propriedade de 2.000 hectares na costa do concelho de Loulé. Foi lá que Cupertino de Miranda desenvolveu um ambicioso plano mestre na década de 1960, que viria a transformar a área e a dar início à construção daquela que é hoje a maior marina de Portugal.

Ao longo de seis décadas, Vilamoura cresceu, mas tornou-se cada vez mais fragmentada à medida que diferentes atividades – hotelaria, comércio, desporto, projetos imobiliários, infraestruturas públicas e serviços – se foram desenvolvendo de forma independente.

Hoje, a Arrow Global [que detém a Vilamoura World] anuncia que tem previstos planos para consolidar a propriedade de muitos dos principais ativos de Vilamoura, com o objetivo de acelerar e coordenar o seu desenvolvimento e assim alcançar um novo patamar de extraordinário.

Com mais de 400 milhões de euros já investidos e mais de 500 milhões de euros planeados, Vilamoura está destinada a evoluir para um dos principais destinos da Europa para viver, visitar e investir.

Pedro Reimão, CEO da Vilamoura World, declara que «é com grande prazer que hoje anunciamos o relançamento e uma nova visão para Vilamoura, unindo os múltiplos negócios e projetos que estão a moldar uma Vilamoura ainda mais extraordinária. Com uma diversidade de experiências e oportunidades de lazer que se adequam ao estilo de vida dos nossos visitantes e residentes, o destino oferece tanto o glamour das zonas mais urbanas em torno da Marina como o refúgio das zonas perto do parque ambiental e dos campos de golfe. À medida que começamos a melhorar tudo o que o destino tem para oferecer, bem como a desenvolver novos projetos imobiliários, equipamentos e experiências, esperamos tornar Vilamoura ainda mais atrativa e atrair novos visitantes e proprietários de todo o mundo».

Os planos futuros para Vilamoura incluem uma expansão da Marina, já a maior de Portugal, e o desenvolvimento do seu vasto banco de terrenos, com mais de 500.000 m², para construir áreas residenciais em diversas tipologias, tamanhos e preços, oferecendo aos visitantes e hóspedes a oportunidade de adquirir a sua própria parte de Vilamoura.

João Bugalho, CEO da Arrow Global Portugal, destaca que «estamos também a consolidar e a melhorar as principais experiências de lazer de Vilamoura. Não só nos hotéis e campos de golfe que adquirimos à Dom Pedro, mas também através no famoso centro equestre de Vilamoura e na construção de novos centros desportivos, tanto para equipas profissionais como para desportistas individuais e residentes».

Já John Calvão, Managing Principal e co-Head da Arrow Global, afirma que «comprometemo-nos a continuar a trabalhar com uma marca de grande tradição e significado para o país. Ao colocar os ativos da Dom Pedro sob a nossa gestão, juntamente com a aquisição do Vilamoura World, expressamos o nosso compromisso inabalável em posicionar Vilamoura e Portugal como destinos de referência a nível global».

Factos-chave:

Área Total de Terreno: 1.700 hectares Visitantes: 4 milhões por ano

Proprietários de Imóveis: cerca de 15.000

Postos de amarração da Marina: 825, em breve a serem expandidos em mais 68 para acomodar embarcações de grande porte

Frente de Praia: cerca de 2 quilómetros

Campos de Golfe: 5, todos propriedade da Vilamoura World

Hotéis: 14, dos quais 5 são de propriedade da Vilamoura World

Banco de Terrenos: mais de 500.000 m² de área de construção em 20 projetos

Parque Ambiental: 200 hectares, incluindo 30 hectares de vinhas

Instalações, Serviços e Infraestrutura: 10 km de trilhos para caminhadas/ciclismo, escola internacional, hospital, casino, bancos, restaurantes, lojas, um centro equestre, campos de ténis e padel.

Sobre Vilamoura World

O Grupo Vilamoura World integra a Lusotur e a Marina de Vilamoura, empresas de referência cuja história se confunde com a do próprio destino. Após mais de 50 anos, o Grupo continua a contribuir para transformar Vilamoura num dos melhores destinos do Algarve para viver, investir e passar férias.

Vilamoura World é o master planner de Vilamoura, responsável pelo desenvolvimento imobiliário de um banco de terrenos com uma área edificável superior a 400 mil m² e que inclui áreas de retalho, imobiliário turístico e imobiliário residencial. É parceiro da Câmara Municipal de Loulé na Inframoura, a entidade que gere as infraestruturas de Vilamoura.

O grupo integra a operação da maior e mais premiada marina de Portugal, a gestão de concessões de 2 quilómetros (km) de praia e a propriedade de múltiplos terrenos, edifícios e equipamentos localizados nos mais de 1.700 hectares de Vilamoura. Entre os quais, um centro hípico, com 25 hectares, e um parque, com 170 hectares, que inclui vários trilhos e pontos de observação da vida natural.

Sobre Arrow Global

Fundada em 2005, a Arrow Global é uma gestora de fundos de investimento alternativos focada nas áreas de Crédito e Imobiliário, verticalmente integrada, que opera atualmente em cinco países europeus, com mais de 2.000 colaboradores. Tem cerca de 70 mil milhões sob gestão. O track record, predominantemente com investimentos em ativos imobiliários com garantias, envolve mais de 8 mil milhões de euros de investimento nos últimos 18 anos.

Em Portugal, através da Arrow Global Portugal, para além dos investimentos diretos em Imobiliário e Crédito que tem feito desde 2013, tem participações, por via direta ou indireta, a 100 por cento na Norfin SGOIC e Norfin Serviços (Imobiliário), na Whitestar (NPLs), na Restart Capital (Restruturação de Empresas), na Details Hotels & Resorts (Operações Hoteleiras), e na Hefesto (Titularização de Créditos).