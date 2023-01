Algarve presente na FITUR em Madrid como destino tendência 2023

O Algarve estará mais uma vez presente na FITUR em Madrid com destino tendência para 2023, para operadores profissionais e turistas.

Faltam cinco dias para a FITUR, o evento que marca o arranque das feiras de turismo mundiais, e o Algarve estará mais uma vez presente para promover a região no mercado vizinho, numa altura em que já se verifica a recuperação do turismo e o aumento das viagens.

De 18 a 22 de janeiro, profissionais e turistas estarão de olhos postos na feira de Madrid e nos destinos tendência para 2023, como o Algarve.

«O Algarve foi incluído no top 10 dos destinos turísticos que serão tendência este ano pela oferta de turismo ativo e de natureza, pelas ligações aéreas e pela qualidade do seu alojamento, segundo um relatório da consultora Mabrian Travel Intelligence. A pandemia mudou estruturalmente a indústria à escola global e o Algarve reúne as características desejadas pelos novos viajantes. Levaremos à FITUR um destino com natureza, tradição, gastronomia, bom vinho, turismo industrial e criativo. Apesar de não ser fácil prever como irá evoluir o mercado de viagens em 2023, acreditamos que há muita margem de crescimento para o mercado espanhol no Algarve, que antes da pandemia representava mais de um milhão de dormidas e 400 mil hóspedes», refere o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Durante cinco dias, de 18 a 22 de janeiro, o Algarve estará assim naquele que é um dos maiores certames de turismo do mundo e a feira líder para os mercados ibero-americanos, surgindo num expositor integrado no stand nacional do Turismo de Portugal (stand 4C02).

Os primeiros três dias são dedicados ao trade e por isso mais orientados para o negócio, em que será possível agendar reuniões com compradores dos setores associativo e empresarial de forma a dar a conhecer as potencialidades do destino. Já os dias 21 e 22 são dirigidos ao consumidor (público em geral) e há várias estratégias para aliciar os visitantes a marcar férias no Algarve. Uma delas é a oferta de material promocional – com as melhores praias, os trilhos de natureza, os hot spots para observar aves, o património cultural da região – e de brindes.

Entre o extenso programa de atividades no stand, destaque para a apresentação do Algarve ao público no dia 22, às 12h30, uma oportunidade única para realçar os atributos que fazem da região, ano após ano, o principal destino de férias do país.

As rotas pedestres, o cicloturismo, o turismo criativo, industrial e literário, a gastronomia e os vinhos são algumas propostas que o Sul de Portugal levará este ano à Fitur, num stand que poderá ser visitado todos os dias da feira a partir das 10h00.