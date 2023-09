Albufeira acolhe Conferência da Confederação do Turismo de Portugal

Confederação do Turismo de Portugal (CTP) vai debater o «Turismo fator de coesão nacional», em Albufeira, dia 27 de setembro.

«O Turismo como fator de coesão nacional» é o mote da conferência promovida pela CTP em parceria com a AHETA e com o apoio da Região de Turismo do Algarve e da Câmara Municipal de Albufeira. Esta conferência, que assinala o Dia Mundial do Turismo, realiza-se no dia 27 de setembro, em Albufeira, no hotel NAU Salgados Palace (Palácio de Congressos do Algarve).

«Nesta conferência, onde assinalaremos o Dia Mundial do Turismo, serão abordados temas fulcrais da atividade turística em Portugal, numa altura em que, depois da pandemia, ainda enfrentamos desafios como a guerra e as suas consequências económicas. Pretendemos, no entanto, olhar para o futuro. Os números da atividade este ano confirmam a recuperação já iniciada em 2022, pelo que se pretende continuar a projetar o Turismo como um importante fator de desenvolvimento económico e social, quer a nível regional, quer no país em geral, por isso termos escolhido como tema desta conferência «Turismo fator de coesão nacional», explica Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal.

«É uma honra para a AHETA ser parceira da CTP neste importante evento do Turismo nacional e uma honra para o Algarve receber esta conferência que assinala o Dia Mundial do Turismo, onde se irão debater importantes temas da atualidade turística», refere Hélder Martins, presidente da AHETA.

Várias personalidades ligadas direta ou indiretamente ao Turismo vão discutir o estado atual do Turismo; o papel do Turismo enquanto fator de desenvolvimento territorial e as perspetivas de futuro da atividade turística.

A conferência contará, na sessão de abertura, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (através de mensagem vídeo); o primeiro-ministro, António Costa; o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo e o presidente da CTP, Francisco Calheiros. O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, presidirá à sessão de encerramento.

O keynote speaker da Conferência será o CEO do Millennium BCP, Miguel Maya, ao qual se seguem dois painéis de debate.

«O Turismo e o desenvolvimento territorial» será o tema do primeiro debate, que contará com a presença de Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial; André Gomes, presidente da Região de Turismo do Algarve; Miguel Campos Cruz, presidente da Infraestruturas de Portugal; Alexandre Solleiro, CEO da Highgate Portugal e António Brochado Correia, Territory Manager Partner da PwC Portugal.

Já no segundo painel de debate, sobre o tema «Algarve e o futuro do Turismo» estarão presentes o Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda; Hélder Martins, presidente da AHETA; José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve; Nuno Sepúlveda, presidente do Conselho Nacional da Indústria do Golfe e António Moura Portugal, diretor executivo da Associação das Companhias Aéreas em Portugal (RENA).

Do programa destacar ainda a atuação da Orquestra do Algarve, a que se segue um cocktail final.