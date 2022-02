Água Monchique presente na GULFOOD, a maior feira alimentar e de bebidas do mundo, no Dubai.

No âmbito da sua política de internacionalização e de reforço da presença em mercados considerados estratégicos para o crescimento da marca, a Água Monchique vai participar em mais uma edição da GULFOOD.

A 27ª edição do maior certame de toda a região do Médio Oriente e uma das mais importantes a nível mundial para a Fileira Alimentar e de Bebidas, decorre entre 13 e 17 de fevereiro, no Dubai e tem como tema central «Let´s Meet Again, Safely», numa clara alusão aos tempos que vivemos.

A GULFOOD, pela sua dimensão global, apresenta-se como uma montra privilegiada «para continuarmos a dar a conhecer ao mundo a gama Monchique e as inovações que fomos introduzindo. A Água Monchique é extremamente valorizada quer pelo seu PH único, quer pela sua qualidade, quer pela forma sustentável e inovadora como está no mercado», realça a Sociedade da Água de Monchique.

A Água Monchique pode ser visitada no Saeed Hall – Stand S – 203, no Dubai World Trade Centre.

Com uma elevada taxa de crescimento, a GULFOOD 2020 registou mais de 5.000 expositores provenientes de 120 países e mais de 92.900 visitantes profissionais de 186 nações.